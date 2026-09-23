În California, Manny Khoshbin a deschis manualul modelului său Bugatti Bolide și a descoperit o regulă privind anvelopele care i-a atras atenția. Acestea au o durată de utilizare de doar 58 de kilometri, iar înlocuirea lor costă o sumă considerabilă, scrie Racing.nl.

Khoshbin este un magnat imobiliar care ulterior a devenit YouTuber. Credea că este obișnuit cu facturile uriașe generate de mașinile sale, până când a început să citească manualul noului său Bugatti Bolide.

Hypercarul valorează peste 4,3 milioane de euro, iar în manual a descoperit o regulă care schimbă modul în care trebuie calculată fiecare sesiune pe circuit. Faptul că un hypercar costă o avere atât la achiziție, cât și la exploatare nu este un secret.

Combustibilul, întreținerea și logistica necesară pentru deplasarea pe circuit sunt toate extrem de costisitoare. În cazul anvelopelor Bolide, însă, realitatea este surprinzătoare: nu este vorba doar despre un set scump, ci despre un consumabil cu o durată de viață foarte scurtă.

Anvelopele trebuie schimbate după aproximativ 60 de kilometri

În timp ce analiza documentația mașinii, Khoshbin a descoperit că anvelopele de curse destinate utilizării pe circuit trebuie înlocuite după doar 58 de kilometri.

Manualul indică o distanță maximă de 60 de kilometri pe circuit pentru aceste anvelope, o limită de siguranță care lasă foarte puțin loc pentru depășirea recomandării. Limita se aplică exclusiv anvelopelor de curse și nu celor destinate deplasărilor cu viteză redusă.

Bolide vine cu două seturi de anvelope complet diferite. Unele sunt mai înguste și au profil, fiind destinate transportului mașinii până la circuit sau manevrelor la viteze reduse.

Celălalt set este format din anvelope slick de curse dezvoltate special de Michelin. Acestea sunt capabile să facă față puterii unui motor W16 cu patru turbocompresoare și aproximativ 1.600 de cai putere, însă pe o distanță foarte scurtă.

Între Santa Monica și centrul orașului Los Angeles sunt aproximativ 24 de kilometri, ceea ce înseamnă că un drum dus-întors ar ajunge deja la 48 de kilometri. Teoretic, o a doua deplasare ar fi suficientă pentru a depăși limita recomandată pentru anvelopele de curse.

Această limitare ar putea părea doar un detaliu amuzant dacă prețul anvelopelor ar fi unul rezonabil. Însă un set de anvelope de curse pentru Bolide costă aproximativ 7.000 de euro.

Unele publicații de specialitate indică un cost de aproximativ 14.000 de euro pentru înlocuirea completă, inclusiv montajul și logistica specială necesară pentru un astfel de hypercar. Potrivit acestor calcule, cine folosește mașina săptămânal pe circuit poate ajunge rapid la cheltuieli de zeci de mii de euro pe lună.

Aderența maximă se plătește printr-o durată de viață redusă

Pentru mulți șoferi, o asemenea sumă ar reprezenta bugetul pentru anvelope pe o perioadă foarte lungă. În cazul proprietarului unui Bolide, situația este însă diferită. Khoshbin ar avea o avere estimată la aproximativ 220 de milioane de euro și și-a construit o mare parte din canalul de YouTube în jurul costurilor reale de exploatare ale mașinilor sale de vis.

Chiar și în acest context, cifrele sunt impresionante. La un cost de 14.000 de euro pentru 60 de kilometri, fiecare kilometru parcurs pe aceste anvelope ar costa mai mult de 230 de euro, fără a lua în calcul celelalte cheltuieli.

Durata de viață extrem de scurtă nu reprezintă însă un defect de proiectare, ci rezultatul unei alegeri deliberate. Anvelopele de curse sunt dezvoltate pentru aderență maximă. Compusul moale al cauciucului aderă la asfalt la temperaturi ridicate, iar această aderență vine inevitabil în detrimentul durabilității.

Bugatti Bolide este mai apropiat de o mașină de curse decât de un automobil sport destinat circulației pe drumurile publice.