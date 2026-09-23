Valiza a fost observată în zona barajului Zăvideni, din județul Vâlcea. Fermoarul era parțial deschis, iar câteva șuvițe de păr ieșeau din geamantan. Pescarii care au făcut descoperirea au anunțat imediat autoritățile. Polițiștii sosiți la fața locului au început o anchetă. Primele informații arată că valiza se afla în apă de cel mult 24 de ore.

Medicii legiști care au făcut autopsia spun că victima avea mai multe vânătăi pe corp, fracturi ale coastelor, dar ceea ce i-a provocat decesul este o lovitură puternică la cap. Anchetatorii cred că tânăra ar fi fost ucisă cu cel mult două zile înainte să fie găsită.

În scurt timp, polițiștii au aflat identitatea femeii. O chema Valentina și avea 28 de ani. Era din Filiași, Dolj, dar de câteva luni locuia împreună cu prietenul ei într-o localitate din județul Vâlcea.

Tatăl victimei ne-a declarat că fiica lui s-a certat cu iubitul în noaptea de duminică spre luni. A doua zi tânăra nu a mai răspuns la apelurile telefonice ale tatălui. Îngrijorat, acesta l-a sunat pe prietenul fetei să-l întrebe dacă știe ceva de ea, dar acesta i-a spus că nu are timp, pentru că este la muncă, la salonul unde lucrează ca frizer.

De atunci, bărbatul nu a mai fost de găsit. Marți, tatăl a anunțat poliția cu privire la dispariția fetei. Acum, se fac percheziții la tânăr acasă.