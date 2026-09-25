Intervenind joi seara la televiziunile naționale, șeful statului a recunoscut însă că amenințarea Moscovei la adresa continentului este reală și în continuă creștere.

Zvonurile au fost lansate joi dimineața de cotidianul spaniol „El Mundo”. Citând surse Reuters, publicația a scris că CIA ar fi alertat mai multe guverne europene – inclusiv Franța, Spania și Italia – cu privire la o posibilă operațiune rusă împotriva unor instalații strategice, transmite news.ro. Conform scenariului prezentat de ziarul iberic, atacul ar fi urmat să fie executat cu drone ascunse în containere și lansate direct de pe mare. Potrivit unor analiști citați de aceeași sursă, acest avertisment ar fi fost luat foarte în serios de către autoritățile de la Paris.

Emmanuel Macron a ținut însă să tranșeze chestiunea într-un interviu acordat posturilor TF1 și France 2, dezmințind oficial existența vreunui avertisment din partea SUA. „Această informaţie, noi putem s-o dezminţim. CIA nu a informat serviciile secrete franceze” cu privire la asemenea posibilităţi, a declarat președintele francez.

Paralelă cu atacul de la Munchen

Însă iderul de la Elysée nu a minimalizat pericolul reprezentat de Federația Rusă, subliniind că riscul unui incident pe teritoriul european este unul concret. Întrebat dacă rușii ar putea trimite o dronă înarmată în Franța, Macron a fost tranșant: „Răspunsul este da”. El a făcut o paralelă cu tentativa de atac cu o dronă încărcată cu explozibili de pe aeroportul din Leipzig, de la începutul lunii august, un incident pe care Germania l-a atribuit direct Moscovei.

„Din contră, da, există o situaţie care creşte în tensiune, care este îngrijorătoare în mod evident pentru Ucraina şi pentru noi, europenii”, a avertizat șeful statului francez, explicând viziunea strategică a Kremlinului: „Rusia consideră că Europa este adâncimea strategică a Ucrainei”.