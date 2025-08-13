Trump amenință Rusia cu „consecințe grave” dacă Putin nu pune capăt războiului după întâlnirea din Alaska

13-08-2025 | 20:07
donald trump vladimir putin
Shutterstock

Rusia se va confrunta cu „consecințe grave” dacă președintele rus Vladimir Putin nu va înceta lupta împotriva Ucrainei după întâlnirea cu liderul american Donald Trump în Alaska, a declarat Trump reporterilor de la Centrul Kennedy din Washington.

autor
Vlad Dobrea

Trump a fost întrebat care ar fi consecințele pentru Putin și Rusia dacă președintele rus nu ar opri războiul după întâlnirea din 15 august.

El a răspuns: „Da, vor exista consecințe. Vor exista consecințe foarte grave”.

În același timp, liderul american nu este încrezător că întâlnirea sa cu Putin va avea succes. Întrebat dacă crede că îl poate convinge pe președintele rus să înceteze bombardamentele asupra civililor ucraineni, el a răspuns: „Cred că răspunsul este nu. Pentru că am avut deja acea conversație [cu el]”.

Trump a adăugat că, dacă întâlnirea cu Putin va decurge bine, ar dori să organizeze o a doua întâlnire aproape imediat - cu participarea a trei părți: Washington, Moscova și Kiev. „Dacă nu primesc răspunsurile pe care le doresc [în Alaska], nu va exista o a doua întâlnire”, a adăugat el.

Trump a acordat nota „zece” conversației sale cu Zelenski și liderii europeni din 13 august. „Am avut o conversație foarte bună. I-aș da nota zece, știți. Foarte, foarte prietenoasă”, a spus președintele SUA.

Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin este programată pentru 15 august. Aceasta va avea loc la baza militară Elmendorf-Richardson din Anchorage.

Înaintea discuțiilor cu Rusia, Trump l-a sunat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski și pe liderii europeni, care, printre altele, i-au spus președintelui SUA că Kievul ar trebui să participe la negocieri suplimentare.

Sursa: Reuters

Etichete: Rusia, donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 13-08-2025 20:07

Autorităţile franceze au anunţat retragerea de pe piaţă a mai multor sortimente de brânzeturi moi cu mucegai alb, după ce două persoane au murit şi mai multe au fost spitalizate în urma unei infecţii cu listerioză, transmite Reuters.

