Acordul face parte din încetarea focului în 20 de puncte, negociată de SUA, a anunţat joi comandantul forţei, la prima reuniune a Consiliului de Pace, relatează CNN.

Indonezia, Maroc, Kazahstan, Kosovo şi Albania au angajat trupe pentru a participa la Forţa Internaţională de Stabilizare (ISF), a declarat generalul-maior al armatei americane Jasper Jeffers.

Instruirea pentru ISF şi pentru forţele de poliţie palestiniene va avea loc în Egipt şi Iordania, a precizat el.

Jeffers nu a furnizat detalii cu privire la numărul de soldaţi pe care fiecare ţară îi va trimite sau la data la care vor fi dislocaţi, dar a spus că ISF va avea în total 20.000 de soldaţi care vor colabora cu 12.000 de poliţişti palestinieni.

Planul prevede ca ISF să fie desfăşurată în cinci sectoare diferite din Gaza. Pe termen scurt, însă, forţa va fi trimisă mai întâi în Rafah, în sudul Gazei, unde ar trebui să ia naştere primul cartier reconstruit.

Preşedintele Donald Trump a anunţat joi că Kazahstan, Azerbaidjan, Emiratele Arabe Unite, Maroc, Bahrain, Qatar, Arabia Saudită, Uzbekistan şi Kuweit au donat peste 7 miliarde de dolari pentru ajutorarea Gazei şi că Indonezia, Maroc, Albania, Kosovo şi Kazahstan „au trimis trupe şi forţe de poliţie pentru a stabiliza Gaza”.

Egiptul şi Iordania, a adăugat el, „oferă, de asemenea, ajutor foarte substanţial, trupe, instruire şi sprijin pentru o forţă de poliţie palestiniană foarte de încredere”.

„Fiecare dolar cheltuit este o investiţie în stabilitate şi în speranţa unui viitor nou şi armonios – este o regiune atât de importantă, de vibrantă şi de incredibilă”, a declarat Trump în discursul său de la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace din Washington, DC.

Nici Trump nu a furnizat imediat detalii cu privire la numărul de trupe sau la momentul în care acestea vor fi dislocate şi nici nu a dat detalii cu privire la modul în care vor fi utilizate fondurile.

Trump a declarat că Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare „strânge 2 miliarde de dolari pentru sprijinirea Gazei”.

Trump a anunţat că SUA, la rândul lor, vor furniza 10 miliarde de dolari pentru Consiliul de Pace, al cărui rol va fi, printre altele, să „supravegheze” ONU.

El a menţionat că Norvegia va găzdui un eveniment ce va reuni Consiliul pentru Pace şi a spus încă o dată că regretă că nu a primit Premiul Nobel pentru Pace, înainte de a afirma că este mai interesat de salvarea de vieţi omeneşti.

Japonia va găzdui, de asemenea, un eveniment de strângere de fonduri pentru ţările din regiune, a spus Trump. El crede că China şi Rusia se vor implica, de asemenea, în aceste eforturi.

Ambele ţări au fost invitate să se alăture Consiliului pentru Pace, dar nu au răspuns încă invitaţiei.