Al Jazeera este o rețea media arabă, finanțată de guvernul din Qatar, care a fost acuzată oficial de Israel că ar avea legături directe cu gruparea teroristă Hamas.

De asemenea, în urmă cu mai mulți ani, potrivit Reuters, patru state arabe au impus un boicot asupra Qatarului și au cerut închiderea televiziunii Al Jazeera, acuzând Qatarul că finanțează terorismul, incită la tulburări regionale și se apropie prea mult de inamicul lor, Iranul.

Acum, Al Jazeera afirmă că Israelul ar fi ucis cu arme termobarice 2.842 de palestinieni, care pur și simplu s-au „evaporat” de la începutul războiului care a izbucnit în octombrie 2023, fără a lăsa în urmă altceva decât stropi de sânge sau mici fragmente de carne.

Experții și martorii citați de jurnaliștii arabi au atribuit acest fenomen utilizării sistematice de către Israel a armelor termice și termobarice interzise la nivel internațional, denumite adesea bombe cu vid sau aerosoli, capabile să genereze temperaturi care depășesc 3.500 de grade Celsius.

”Cifra de 2.842 nu este o estimare, ci rezultatul unei contabilități criminalistice sumbre realizate de Apărarea Civilă din Gaza”, afirmă sursa citată.

Purtătorul de cuvânt Mahmoud Basal a explicat pentru Al Jazeera că echipele folosesc o „metodă de eliminare” la locurile lovite. „Intrăm într-o casă vizată și comparăm numărul cunoscut de ocupanți cu cadavrele recuperate”, a spus Basal.

„Dacă o familie ne spune că erau cinci persoane înăuntru și noi recuperăm doar trei cadavre intacte, tratăm cele două rămase ca fiind „evaporate” numai după ce o căutare exhaustivă nu găsește nimic altceva decât urme biologice – stropi de sânge pe pereți sau fragmente mici, cum ar fi scalpuri”, a adăugat el.

Ancheta jurnalistică a detaliat modul în care compozițiile chimice specifice din munițiile israeliene transformă corpurile umane în cenușă în câteva secunde. Vasily Fatigarov, un expert militar rus, a explicat că armele termobarice nu doar ucid, ci distrug materia. Spre deosebire de explozivii convenționali, aceste arme împrăștie un nor de combustibil care se aprinde pentru a crea o minge de foc enormă și un efect de vid.

„Pentru a prelungi durata de ardere, se adaugă pulberi de aluminiu, magneziu și titan în amestecul chimic. Acest lucru ridică temperatura exploziei la între 2.500 și 3.000 de grade Celsius.”, a spus Fatigarov.

Conform sursei citate, căldura intensă este adesea generată de tritonal, un amestec de TNT și pulbere de aluminiu utilizat în bombele fabricate în Statele Unite, precum MK-84.

Dr. Munir al-Bursh, directorul general al Ministerului Sănătății palestinian din Gaza, a explicat impactul biologic al unei călduri atât de extreme asupra corpului uman, care este compus din aproximativ 80% apă.

„Punctul de fierbere al apei este de 100 de grade Celsius. Când un corp este expus la o energie care depășește 3.000 de grade, combinată cu o presiune și o oxidare masive, fluidele fierb instantaneu. Țesuturile se vaporizează și se transformă în cenușă. Este inevitabil din punct de vedere chimic.”, a spus al-Bursh.

Anatomia bombelor

Ancheta Al Jazeera susține că a identificat muniții specifice, fabricate în SUA, care sunt utilizate în Gaza și care sunt legate de aceste dispariții:

MK-84 „Hammer ”: această bombă neghidată de 900 kg, umplută cu tritonal, generează căldură de până la 3500 °C

”: această bombă neghidată de 900 kg, umplută cu tritonal, generează căldură de până la 3500 °C BLU-109 bunker buster: utilizată într-un atac asupra al-Mawasi, o zonă pe care Israelul o declarase „zonă sigură” pentru palestinienii strămutați cu forța în septembrie 2024, această bombă a evaporat 22 de persoane. Are o carcasă din oțel și un fitil cu întârziere, îngropându-se înainte de a detona un amestec exploziv PBXN-109. Aceasta creează o minge de foc mare în spații închise, incinerând tot ce se află în raza sa de acțiune

utilizată într-un atac asupra al-Mawasi, o zonă pe care Israelul o declarase „zonă sigură” pentru palestinienii strămutați cu forța în septembrie 2024, această bombă a evaporat 22 de persoane. Are o carcasă din oțel și un fitil cu întârziere, îngropându-se înainte de a detona un amestec exploziv PBXN-109. Aceasta creează o minge de foc mare în spații închise, incinerând tot ce se află în raza sa de acțiune GBU-39: Această bombă glisantă de precizie a fost utilizată în atacul asupra școlii al-Tabin. Ea utilizează explozivul AFX-757. „GBU-39 este proiectată să mențină structura clădirii relativ intactă, distrugând tot ce se află în interior”, a remarcat Fatigarov. „Ea ucide prin intermediul unei unde de presiune care rupe plămânii și al unei unde termice care incinerează țesuturile moi.”

Experții juridici citați de Al Jazeera afirmă că folosirea acestor arme implică nu doar Israelul, ci și furnizorii occidentali ai acestuia. „Este vorba de un genocid global, nu doar unul israelian”, a declarat avocata Diana Buttu, lector la Universitatea Georgetown din Qatar.

Buttu a subliniat că, în conformitate cu dreptul internațional, utilizarea armelor care nu pot face distincție între combatanți și non-combatanți constituie o crimă de război. „Lumea știe că Israelul deține și utilizează aceste arme interzise. Întrebarea este de ce li se permite să rămână în afara sistemului de responsabilitate.”, a mai spus Buttu.