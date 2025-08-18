Amnesty International: Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza

Stiri externe
18-08-2025 | 10:19
fasia gaza
Getty

 

Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, în timp ce ONU şi numeroase ONG-uri continuă să avertizeze asupra foametei iminente, relatează AFP.

autor
Vlad Dobrea

Această campanie "distruge sistematic sănătatea, bunăstarea şi structura socială" din Gaza, a scris organizaţia pentru apărarea drepturilor omului după ce a realizat interviuri cu 19 palestinieni din Gaza care trăiesc în tabere pentru persoane strămutate şi cu doi membri ai personalului medical care tratează copii malnutriţi.

Contactate de AFP pentru o reacţie, Ministerul israelian de Externe şi armata israeliană nu au oferit un răspuns imediat.

Amnesty International consideră că mărturiile stânse confirmă că această "combinaţie letală de foamete şi boli nu este o consecinţă nefericită a operaţiunilor militare israeliene" din Fâşia Gaza.

"Este rezultatul intenţionat al planurilor şi politicilor pe care Israelul le-a conceput şi implementat, în ultimele 22 de luni, pentru a impune în mod deliberat palestinienilor din Gaza condiţii de viaţă calculate pentru a duce la distrugerea lor fizică - o parte integrantă a genocidului în curs al Israelului împotriva palestinienilor din Gaza", a adăugat organizaţia pentru drepturile omului.

Citește și
american
Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă din Alaska

Amnesty International a acuzat în aprilie autorităţile israeliene de comiterea unui "genocid în direct" în Fâşia Gaza, acuzaţii descrise drept "minciuni nefondate" de către Ministerul israelian de Externe.

COGAT, un organism al Ministerului israelian al Apărării responsabil cu administrarea civilă a teritoriilor palestiniene ocupate, a declarat pe 12 august că nu există "niciun semn de malnutriţie generalizată" în Fâşia Gaza, infirmând cifrele publicate de mişcarea islamistă palestiniană Hamas privind decesele cauzate de malnutriţie.

De la începutul războiului, declanşat pe 7 octombrie 2023 de un atac fără precedent al Hamas asupra teritoriului israelian, Israelul a asediat 2,4 milioane de palestinieni în Fâşia Gaza, supunându-i la începutul lunii martie unei blocade umanitare totale, care a fost apoi relaxată în mai şi din nou la sfârşitul lunii iulie, în urma criticilor internaţionale.

Teritoriul palestinian, total dependent de ajutorul umanitar, este ameninţat de o "foamete generalizată", potrivit ONU, care a cerut Israelului să permită pătrunderea de ajutoare în Fâşia Gaza.

Sursa: Agerpres

Etichete: israel, Amnesty International, Fâșia Gaza, infometare,

Dată publicare: 18-08-2025 10:19

Articol recomandat de sport.ro
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Culisele unei tragedii: cine a fost pilotul care a murit în etapa Autocross de la Câmpulung
Citește și...
Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă din Alaska
Stiri externe
Jurnalistul american care l-a întrebat pe Zelenski de ce nu poartă costum a primit un cadou de la delegația rusă din Alaska

Reporterul american Brian Glenn, care i-a adresat o întrebare provocatoare președintelui ucrainean Volodimir Zelenski în Biroul Oval, a primit un cadou din partea delegației ruse participante la summitul din Alaska,relatează UNN.

Politolog german: Dacă Rusia primește întregul Donbas, Ucraina este în pericol total
Stiri externe
Politolog german: Dacă Rusia primește întregul Donbas, Ucraina este în pericol total

Politologul german Carlo Masala a avertizat duminică asupra unor consecinţe devastatoare pentru Ucraina dacă Rusia insistă să preia controlul asupra întregii regiuni Donbas (estul Ucrainei) ca parte a negocierilor de pace, informează dpa.

Un designer de modă ucrainean crede că Zelenski va purta un costum militar la întâlnirea cu Trump, ca să nu-l enerveze
Stiri externe
Un designer de modă ucrainean crede că Zelenski va purta un costum militar la întâlnirea cu Trump, ca să nu-l enerveze

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski va alege, probabil, un ”look” mai formal când se va întâlni, luni, cu președintele Donald Trump la Washington, D.C., este de părere un designer care a colaborat anterior cu liderul european.

Recomandări
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”
Stiri externe
LIVE UPDATE: Volodimir Zelenski se întâlnește cu Donald Trump. Liderul SUA i-a dat deja o veste rea: ”Nu poate adera la NATO”

Volodimir Zelenski se întâlnește azi cu Donald Trump. Va fi însoțit de șefa Comisiei Europene, lideri din Germania, Marea Britanie, Italia, Franța și Finlanda, precum și de secretarul general al NATO. ȘtirileProTV.ro vă prezintă sinteza evenimentelor.

CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval
Stiri externe
CNN: Cum a evoluat relația dintre Trump și liderul ucrainean după cearta din februarie din Biroul Oval

Ultima dată când preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a aflat în Biroul Oval, a fost certat de gazdele sale americane, i s-a refuzat prânzul planificat şi i s-a cerut brusc să plece, relatează CNN.

Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte
Stiri Politice
Investițiile locale, planificate pe trei ani: guvernul anunță program multianual pentru proiecte

Proiectele de investiții vor fi planificate pe următorii trei ani astfel încât fiecare autoritate locală și fiecare constructor să știe câți bani vor primi.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 17 August 2025

29:55

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 16

13:52

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

Alt Text!
Dive Deep
Episodul 5

14:59

Alt Text!
Interviurile stirileprotv.ro
John Malkovich, intervievat de Andreea Esca : "Filmul e artă plastică, teatrul e viu. E complet diferit"

31:12