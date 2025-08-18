Amnesty International: Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza

Israelul desfăşoară o "campanie deliberată de înfometare" în Fâşia Gaza, a declarat Amnesty International într-un comunicat publicat luni, în timp ce ONU şi numeroase ONG-uri continuă să avertizeze asupra foametei iminente, relatează AFP.

Această campanie "distruge sistematic sănătatea, bunăstarea şi structura socială" din Gaza, a scris organizaţia pentru apărarea drepturilor omului după ce a realizat interviuri cu 19 palestinieni din Gaza care trăiesc în tabere pentru persoane strămutate şi cu doi membri ai personalului medical care tratează copii malnutriţi.

Contactate de AFP pentru o reacţie, Ministerul israelian de Externe şi armata israeliană nu au oferit un răspuns imediat.

Amnesty International consideră că mărturiile stânse confirmă că această "combinaţie letală de foamete şi boli nu este o consecinţă nefericită a operaţiunilor militare israeliene" din Fâşia Gaza.

"Este rezultatul intenţionat al planurilor şi politicilor pe care Israelul le-a conceput şi implementat, în ultimele 22 de luni, pentru a impune în mod deliberat palestinienilor din Gaza condiţii de viaţă calculate pentru a duce la distrugerea lor fizică - o parte integrantă a genocidului în curs al Israelului împotriva palestinienilor din Gaza", a adăugat organizaţia pentru drepturile omului.

Amnesty International a acuzat în aprilie autorităţile israeliene de comiterea unui "genocid în direct" în Fâşia Gaza, acuzaţii descrise drept "minciuni nefondate" de către Ministerul israelian de Externe.

COGAT, un organism al Ministerului israelian al Apărării responsabil cu administrarea civilă a teritoriilor palestiniene ocupate, a declarat pe 12 august că nu există "niciun semn de malnutriţie generalizată" în Fâşia Gaza, infirmând cifrele publicate de mişcarea islamistă palestiniană Hamas privind decesele cauzate de malnutriţie.

De la începutul războiului, declanşat pe 7 octombrie 2023 de un atac fără precedent al Hamas asupra teritoriului israelian, Israelul a asediat 2,4 milioane de palestinieni în Fâşia Gaza, supunându-i la începutul lunii martie unei blocade umanitare totale, care a fost apoi relaxată în mai şi din nou la sfârşitul lunii iulie, în urma criticilor internaţionale.

Teritoriul palestinian, total dependent de ajutorul umanitar, este ameninţat de o "foamete generalizată", potrivit ONU, care a cerut Israelului să permită pătrunderea de ajutoare în Fâşia Gaza.

