Armata israeliană a lansat ofensiva terestră în Gaza. Tancurile au pătruns în oraș după o noapte de bombardamente

Armata israeliană a început luni o ofensivă terestră cu scopul de a prelua controlul asupra orașului Gaza, cel mai important centru urban din enclavă, potrivit publicației Axios.

Avioane de război israeliene au efectuat lovituri aproape continue asupra oraşului Gaza în cursul nopţii, însoţite de focuri de artilerie, a raportat agenţia de ştiri palestiniană WAFA. Media palestiniene au informat că ulterior în oraş au intrat tancuri.

Armata israeliană nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la mişcarea raportată, care vine după săptămâni de atacuri israeliene intensive asupra oraşului.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat luna trecută armatei să captureze oraşul Gaza, pe care îl descrie ca un bastion al grupării militante Hamas, care a lansat atacul-surpriză din octombrie 2023 asupra Israelului.

Armata israeliană a asediat de atunci Fâşia Gaza, producând o catastrofă umanitară cu distrugeri pe scară largă, strămutări masive şi grave lipsuri de alimente şi apă.

„Gaza arde”

Forţele israeliene operează la marginea oraşului Gaza de câteva săptămâni, apropiindu-se de centrul oraşului unde, estimativ, un milion de palestinieni erau adăpostiţi luna trecută. "Gaza arde", a scris ministrul apărării israelian, Israel Katz, într-o postare pe X marţi dimineaţa.

"IDF loveşte cu o mână de fier infrastructura teroristă, iar soldaţii IDF luptă cu curaj pentru a crea condiţiile necesare eliberării ostaticilor şi înfrângerii Hamas", a adăugat el.

Reuters precizează că nu este deocamdată clar dacă Israel Katz se referea la operaţiunea terestră raportată. Hamas a atacat Israel în octombrie 2023, omorând 1.200 de persoane şi luând 251 de ostatici, conform estimărilor israeliene. Autorităţile israeliene spun că 20 dintre cei 48 de ostatici rămaşi în Gaza sunt în viaţă.

Asaltul militar ulterior al Israelului împotriva Hamas a ucis peste 64.000 de palestinieni, conform Ministerul Sănătăţii din Gaza, în timp ce o organizaţie globală de monitorizare a foametei a spus că o parte din enclavă se confruntă cu foametea. Israelul controlează deja aproximativ 75% din Gaza.

Săptămâna trecută, Israelul a lansat un atac aerian împotriva unor lideri ai grupării islamiste palestiniene Hamas din Qatar, extinzându-şi acţiunile militare care s-au desfăşurat în întregul Orient Mijlociu.

SUA avertizează Hamas

Secretarul de stat american Marc Rubio a asigurat Israelul de sprijinul neclintit al SUA și a declarat că există „o fereastră de timp foarte scurtă în care s-ar putea ajunge la un acord” între această țară și Hamas.

El a subliniat că Hamas nu mai are „luni”, ci „zile și poate câteva săptămâni” pentru a ajunge la un acord de pace.

Rubio a făcut aceste declarații după întâlnirea de ieri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la Ierusalim.

Întrebat dacă o acțiune diplomatică este încă posibilă, Rubio a răspuns că SUA ar dori ca Hamas să depună armele și să elibereze ostaticii, dar că ar putea fi necesară o „operațiune militară concisă” pentru a elimina gruparea.

