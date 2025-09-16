Armata israeliană a lansat ofensiva terestră în Gaza. Tancurile au pătruns în oraș după o noapte de bombardamente

Stiri externe
16-09-2025 | 11:01
×
Codul embed a fost copiat

Armata israeliană a început luni o ofensivă terestră cu scopul de a prelua controlul asupra orașului Gaza, cel mai important centru urban din enclavă, potrivit publicației Axios.

autor
Aura Trif

Avioane de război israeliene au efectuat lovituri aproape continue asupra oraşului Gaza în cursul nopţii, însoţite de focuri de artilerie, a raportat agenţia de ştiri palestiniană WAFA. Media palestiniene au informat că ulterior în oraş au intrat tancuri.

Armata israeliană nu a răspuns imediat la solicitarea de comentarii cu privire la mişcarea raportată, care vine după săptămâni de atacuri israeliene intensive asupra oraşului.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a ordonat luna trecută armatei să captureze oraşul Gaza, pe care îl descrie ca un bastion al grupării militante Hamas, care a lansat atacul-surpriză din octombrie 2023 asupra Israelului.

Armata israeliană a asediat de atunci Fâşia Gaza, producând o catastrofă umanitară cu distrugeri pe scară largă, strămutări masive şi grave lipsuri de alimente şi apă.

Citește și
protest israel
Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”

„Gaza arde”

Forţele israeliene operează la marginea oraşului Gaza de câteva săptămâni, apropiindu-se de centrul oraşului unde, estimativ, un milion de palestinieni erau adăpostiţi luna trecută. "Gaza arde", a scris ministrul apărării israelian, Israel Katz, într-o postare pe X marţi dimineaţa.

"IDF loveşte cu o mână de fier infrastructura teroristă, iar soldaţii IDF luptă cu curaj pentru a crea condiţiile necesare eliberării ostaticilor şi înfrângerii Hamas", a adăugat el.

Reuters precizează că nu este deocamdată clar dacă Israel Katz se referea la operaţiunea terestră raportată. Hamas a atacat Israel în octombrie 2023, omorând 1.200 de persoane şi luând 251 de ostatici, conform estimărilor israeliene. Autorităţile israeliene spun că 20 dintre cei 48 de ostatici rămaşi în Gaza sunt în viaţă.

Asaltul militar ulterior al Israelului împotriva Hamas a ucis peste 64.000 de palestinieni, conform Ministerul Sănătăţii din Gaza, în timp ce o organizaţie globală de monitorizare a foametei a spus că o parte din enclavă se confruntă cu foametea. Israelul controlează deja aproximativ 75% din Gaza.

Săptămâna trecută, Israelul a lansat un atac aerian împotriva unor lideri ai grupării islamiste palestiniene Hamas din Qatar, extinzându-şi acţiunile militare care s-au desfăşurat în întregul Orient Mijlociu. 

SUA avertizează Hamas

Secretarul de stat american Marc Rubio a asigurat Israelul de sprijinul neclintit al SUA și a declarat că există „o fereastră de timp foarte scurtă în care s-ar putea ajunge la un acord” între această țară și Hamas.

El a subliniat că Hamas nu mai are „luni”, ci „zile și poate câteva săptămâni” pentru a ajunge la un acord de pace.

Rubio a făcut aceste declarații după întâlnirea de ieri cu premierul israelian Benjamin Netanyahu, la Ierusalim.

Întrebat dacă o acțiune diplomatică este încă posibilă, Rubio a răspuns că SUA ar dori ca Hamas să depună armele și să elibereze ostaticii, dar că ar putea fi necesară o „operațiune militară concisă” pentru a elimina gruparea.

Peste 40% dintre români cred că Inteligența Artificială ar fi mai ieftină decât meditațiile

Sursa: Agerpres

Etichete: israel, atac, operatiune, hamas, Fâșia Gaza,

Dată publicare: 16-09-2025 10:18

Articol recomandat de sport.ro
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Cândva cel mai scump jucător din istorie, a ajuns să joace azi la „județeană“. Debut dezastruos în Liga a 6-a
Citește și...
Vot extrem de important la ONU pentru soluția celor două state între Israel și palestinieni. România a votat alături de arabi
Stiri externe
Vot extrem de important la ONU pentru soluția celor două state între Israel și palestinieni. România a votat alături de arabi

Adunarea Generală a Naţiunilor Unite (ONU) a votat vineri cu o majoritate covârşitoare în favoarea unei declaraţii care prezintă „măsuri concrete, cu termene precise şi ireversibile” pentru o soluţie cu două state între Israel şi palestinieni.

Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”
Stiri externe
Protest de amploare împotriva lui Netanyahu în Israel. Oamenii cer acord de eliberare a ostaticilor „Veți plăti pentru asta”

Peste 15.000 de persoane au ieșit în stradă, sâmbătă, în Israel pentru a cere încetarea războiului din Gaza și pentru a-l îndemna pe prim-ministrul Benjamin Netanyahu să accepte un acord pentru eliberarea ostaticilor rămași.

Israel amenință cu „măsuri unilaterale
Stiri externe
Israel amenință cu „măsuri unilaterale" dacă țările occidentale vor recunoaște statul palestinian

Șeful diplomației israeliene, Gideon Saar, a avertizat duminică că recunoașterea statului palestinian de către țările occidentale ar putea determina Israelul să ia „măsuri unilaterale".

Recomandări
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie
Stiri externe
Zelenski îi cere lui Trump o poziţie clară privind încheierea războiului: SUA, suficient de puternice pentru a lua o decizie

Volodimir Zelenski a cerut o „poziţie clară” din partea lui Donald Trump cu privire la un pachet de sancţiuni pentru Rusia şi garanţii de securitate pentru Ucraina, pentru a-l opri pe Vladimir Putin şi pentru a pune capăt războiului.

Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Ce acuzații i se aduc fostului candidat la alegerile prezidențiale
Stiri Justitie
Călin Georgescu a fost trimis în judecată. Ce acuzații i se aduc fostului candidat la alegerile prezidențiale

Fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu a fost trimis în judecată pentru complicitate la tentativă la comiterea unor acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false.  

Președintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”
Stiri externe
Președintele Poloniei: „Trebuie să facem totul să fim pregătiţi de război, pentru că numai asta asigură pacea”

Preşedintele polonez Karol Nawrocki a cerut NATO să-şi consolideze capacităţile de descurajare în urma incursiunii unor drone ruseşti în spaţiul aerian al Poloniei, relatează marţi dpa.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 15 Septembrie 2025

43:16

Alt Text!
La Măruță
15 Septembrie 2025

01:28:39

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
15 Septembrie 2025

01:45:48

Alt Text!
Romania, te iubesc!
După ei, potopul

44:55

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28