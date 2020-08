Radiografia situației din Belarus: o țară europeană aflată pe marginea prăpastiei

Rezultatele oficiale l-au dat drept câştigător, cu 80%, pe preşedintele Aleksandr Lukaşenko. Nu este greu de înţeles de ce Lukaşenko , la putere din 1994, este numit ultimul dictator al Europei. Și-a scandalizat compatrioţii refuzând să impună restricţii pentru a combate efectele COVID-19. I-a sfătuit doar să bea vodcă și să meargă la saună pentru a se păzi de coronavirus.

Liderul din Belarus s-a confruntat cu o novice în politică, Svetlana Tihanovskaia, care a atras mulţimi nemaivăzute până acum în mitingurile sale de campanie, invitându-i pe belaruşi să voteze în masă împotriva şefului statului cu scopul de a face falsificările electorale mai dificile.

Zeci de mii de oameni au ieşit în stradă joi seara în Belarus pentru a manifesta împotriva represiunii violente a mişcării de protest declanşate de realegerea controversată a preşedintelui Aleksandr Lukaşenko.

În cursul serii de joi, autorităţile au anunţat eliberarea a peste 1.000 de manifestanţi, în timp ce pe străzile capitalei Minsk prezenţa poliţiei a fost mult mai puţin numeroasă decât în serile precedente.

Zeci de mii de oameni s-au adunat noaptea în mai multe locuri din Minsk, pe fundalul sunetelor de claxon ale maşinilor şi al cântecelor. Adunări publice similare, unde poliţia nu a intervenit, au fost raportate în cel puţin şase oraşe din Belarus.

O filmare cu un grup de tineri în detenție difuzată la televiziunea publică, a provocat stupoare pe rețelele sociale. În imagini s-a putut vedea cum protestanții arestați sunt întrebați amenințător dacă vor mai contesta legitimitatea președintelui. Camera trece de la unul la altul, se vede că aceștia au răni pe corp, iar tinerii răspund că nu vor mai protesta niciodată.

In #Belarus, the state TV is showing visibly terrified detained protesters. They were probably beaten up before their public promises to no longer take part in anti-Lukashenka #protests.

This is happening in #Europe in 2020. Just terrible.

