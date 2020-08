Proteste în Belarus după ce Lukașenko a câștigat alegerile. Ciocniri violente între poliție și manifestanți

Peste 50 de persoane au fost reţinute la Minsk şi mai mult de 120 la nivel naţional, a anunţat organizaţia pentru drepturile omului Viasna.

Unii susţinători ai candidatei opoziţiei belaruse, Svetlana Tihanovskaia, au organizat festivităţi neoficiale pentru a-i sărbători victoria în alegeri la Minsk, în primele ore ale zilei de luni.

Ea a refuzat să accepte înfrângerea, în timp ce media de stat a anunţat că Lukaşenko ar fi obţinut peste trei sferturi din voturi cu numărătoarea încă în curs de desfăşurare, iar sondajele independente arătau că conducea Tihanovskaia în rezultate.

Potrivit unui sondaj oficial realizat la ieşirea din birourile electorale, Lukaşenko a obţinut 79,7% de voturi, în timp ce candidata surpriză a opoziţiei, Svetlana Tihanovskaia, a obţinut 6% din sufragii, relatează AFP.

În timp ce protestele au izbucnit în capitală precum şi în alte oraşe, cu zeci de mii de persoane prezente, Tihanovskaia a chemat la pace şi a cerut forţelor de securitate să se abţină de la violenţă.

"Aş dori să reamintesc poliţiei şi armatei că fac parte din publicul nostru. Ştiu că poporul belarus se va trezi mâine într-o nouă ţară", a declarat ea, potrivit personalului său de campanie.

Grupul pentru drepturile omului Amnesty International a scris luni dimineaţă pe Twitter că personalul său a asistat la "utilizarea de 6 grenade de şoc, mai multe focuri de armă trase (probabil gloanţe de cauciuc) în mulţimi" la Minsk. "Cel puţin 6 ambulanţe au apărut din spatele liniilor de poliţie, cu sirenele pornite".

Reports of pro-democracy protests across Belarus tonight and extraordinary scenes in Minsk in particular. It seems that, this time, the people of Belarus aren’t willing to settle for a rigged election. pic.twitter.com/73X90NQwWe