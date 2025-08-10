Putin vrea să schimbe granițele Ucrainei la summitul din Alaska. „SUA au acceptat de facto propunerea” - Kyiv Independent

Vladimir Putin i-ar fi transmis lui Donald Trump ce teritorii din Ucraina își dorește înainte de summitul din Alaska. Kyiv Independent notează că liderul SUA ar fi acceptat „de facto” planul Kremlinului.

Donald Trump și Vladimir Putin vor discuta în Alaska un plan de pace care ar prevedea cedarea de către Ucraina a unor noi teritorii către Rusia. Surse din administrația prezidențială de la Kiev consideră că graba cu care are loc summitul sugerează că Washingtonul a acceptat „de facto” propunerea, conform Kyiv Independent.

Putin ar fi transmis planul trimisului special Steve Witkoff în cadrul întâlnirii pe care au avut-o la Moscova recent.

Planul ar prevedea retragerea trupelor Kievului din două regiuni ucrainene parțial ocupate – Donețk și Luhansk, potrivit unei surse din administrația prezidențială de la Kiev, care ar fi făcut parte din echipa informată cu privire la discuția pe care Putin a avut-o cu Witkoff.

Ca „gest de bunăvoință”, Rusia și-ar retrage trupele din nord-estul regiunilor Harkov și Sumi, unde Kremlinul a reușit deja să acapareze unele teritorii.

Se pare că Putin i-a spus lui Witkoff că Rusia ar fi mulțumită cu actuala linie de demarcație din sudul regiunilor Zaporojie și Herson, unde Rusia controlează majoritatea teritoriului, dar nu și capitalele regionale.

Potrivit surselor citat de Kyiv Independent din apropierea lui Volodimir Zelenski, planul ar fi respins categoric de Ucraina.

„Cine ar da armatei un astfel de ordin de retragere?”, a adăugat sursa. Aceeași sursă a afirmat însă că anunțul rapid al lui Trump privind întâlnirea cu Putin din 15 august sugerează că SUA au acceptat „de facto” propunerea.

„Rușii încearcă acum să răspândească vestea că respingem «planul minunat al lui Trump», dar adevărul este că acesta este planul rușilor – teritoriu în schimbul unui armistițiu”, a mai adăugat sursa.

Ucraina nu vrea să cedeze teritorii

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a comunicat sâmbătă în reţelele sociale că ţara sa „nu va ceda teritorii ocupantului”, semnalează Reuters şi AFP.

Înaintea întâlnirii dintre preşedinţii american şi rus, Donald Trump şi Vladimir Putin, anunţată pentru 15 august în Alaska, Zelenski a avertizat că „orice decizie s-ar lua împotriva noastră, orice decizie care s-ar lua fără Ucraina ar fi decizii împotriva păcii”.

Trump menţionase vineri un posibil „schimb de teritorii” între Ucraina şi Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două ţări aflate în conflict.

Zelenski a respins astfel de concesii ca pe nişte idei „născute moarte„ şi a insistat că „răspunsul la problema teritorială ucraineană se află deja în Constituţia Ucrainei. Nimeni nu se va abate de la asta”. El a susţinut că „Ucraina este gata pentru decizii reale care pot aduce pacea”.

În presă au circulat informaţii conform cărora Putin a pretins controlul complet al Rusiei asupra regiunilor Doneţk şi Lugansk din estul Ucrainei, ocupate de forţele ruse.

Zelenski a arătat că asta ar însemna cedarea unui teritoriu de mii de kilometri pătraţi şi a unor oraşe cu importanţă strategică.

