Apropiații lui Vladimir Putin acuză „eforturi titanice” pentru a sabota întâlnirea cu Donald Trump din Alaska

10-08-2025 | 10:29
Vladimir Putin
Getty

Cu doar câteva zile înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin, un apropiat al lui liderului rus atrage atenția asupra încercărilor unor state de a împiedica întâlnirea dintre cei doi lideri.

Adrian Popovici

Un consilier apropiat al lui Vladimir Putin avertizează asupra „eforturilor titanice” de a perturba viitoarea întâlnire dintre liderul rus și președintele Statelor Unite, Donald Trump, notează Politico.

„Cu siguranță, o serie de țări interesate de continuarea conflictului Rusia-Ucraina vor depune eforturi titanice (n.r. provocări și dezinformare) pentru a perturba întâlnirea planificată între președintele Putin și președintele Trump”, a declarat Kirill Dmitriev, șeful fondului suveran de investiții al Rusiei, într-o postare pe Telegram sâmbătă.

Dmitriev nu a explicat care ar fi țările care ar putea lansa aceste provocări, deși a făcut aceste comentarii ca răspuns la o postare pe X a lui Dan Caldwell, fost consilier principal al secretarului american al Apărării, Pete Hegseth, în care Caldwell a spus că se așteaptă la un „efort concertat” de a submina întâlnirea de către „forțele din Europa și Ucraina care au un interes direct în continuarea războiului”.

Comentariul fostului oficial american vin în contextul în care guvernele europene au declarat că se opun oricărui acord care implică cedarea teritoriului ucrainean către Rusia, un scenariu de Trump vineri, dar respinsă de președintele ucrainean Volodimir Zelenski sâmbătă.

Acuzația preventivă a lui Dmitriev cu privire la dezinformare este remarcabilă, având în vedere că UE acuză de mult timp Rusia că desfășoară propriile campanii de dezinformare. 

Sursa: Politico

Premierul Ilie Bolojan a declarat duminică seară că al doilea pachet de măsuri nu va avea efecte imediate, dar aduce corecții necesare în administrația publică și în sistemul de sănătate.

