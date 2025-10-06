Bashar al-Assad a fost otrăvit în Moscova. Tiranul care a ucis 500.000 de sirieni este adăpostit în lux de Putin

Stiri externe
06-10-2025 | 21:46
vladimir putin bashar al-assad
Agerpres

Fostul dictator sirian Bashar al-Assad, care a omorât peste 500.000 de oameni înainte de a fugi din Damasc după un sfert de secol de teroare, a fost otrăvit în Moscova. Tiranul este găzduit de Vladimir Putin, care îi asigură o pază strictă.

 

autor
Cristian Anton

Fostul preşedinte sirian Bashar al-Assad, exilat în Rusia după ce a fost înlăturat de la putere de către jihadişti în decembrie, a fost internat la 20 septembrie într-un spital în apropiere de Moacova, într-o ”stare critică, la terapie intensivă”, dezvăluie Observatorul Sirian al Drepturilor Omului (SOHR), relatează Le Figaro.

Fostul lider sirian nu a fost victima ”unei simple intoxicaţii alimentare, ci a unei otrăviri”, a declarat o sursă rusă SOHR.

După nouă zile de convalescenţă, al-Assad a fost externat şi se află într-o stare stabilă.

”Doar fratele său, Maher el-Assad, a fost autorizat să-l viziteze în timpul spitalizării, şi fostul secretar însărcinat cu afaceri prezidenţiale Mansour Azzam”, precizează SOHR.

Citește și
vladimir putin bashar al assad
Reuters: Noile autorități siriene au cerut Rusiei să îl extrădeze pe Bashar al-Assad

El a fost otrăvit în vila sa de lângă Moscova, extrem de securizată de către autorităţile ruse.

În spitalul în care a fost intervat, catalogat drept foarte privat, au acces doar personalităţi din cadrul securităţii, armatei şi Guvernului ruse.

Potrivit acestor dezvăluiri făcute joi de către SOHR, tentativa de otrăvire a fost planificată de către un fost ofiţer sirian.

Potrivit Observatorului, autorităţile ruse ”nu au nimic de a face cu asta”, iar tentativa ar fi putut să fie orchestrată cu scopul de a discredita Kremlinul, ”incapabil să protejeze” locuitorii.

Nici autorităţile şi nici presa rusă nu au comunicat nimic despre acest incident.

Tiranul sirian, adăpostit în lux de Vladimir Putin

”Doar cel care a comis actul ştie dacă obiectivul era eliminarea lui al-Assad sau punerea Guvernului rus într-o situaţie jenantă”, consideră SOHR.

Fostul preşedinte sirian se află în prezent în vila sa, înconjurat de escortă şi de mai multe personalităţi de încredere, sub o protecţie şi mai strictă.

Aceasta nu este pentru prima oară când Bashar al-Assad - care s-a aflat la putere timp de 24 de ani - a fost victima unei tentative de otrăvire.

În ianuarie, tabloidul britanic The Sun dezvăluia o ”tentativă de asasinat” în urma căriea s-a aflat ”în dificultate de a respira”.

Însă această dezvăluire nu a fost confirmată niciodată.

Sirienii sărbătoresc în stradă fuga lui Bashar al-Assad din țară. Oamenii din Damasc cântă și dansează de bucurie

Sursa: News.ro

Etichete: moscova, otravit, bashar al-assad,

Dată publicare: 06-10-2025 21:46

Articol recomandat de sport.ro
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
GALERIE FOTO Cum arată Camila „Barbie” Giorgi, la un an și jumătate de la „retragerea-dispariție” din tenis
Citește și...
Siria a emis un mandat de arestare pentru fostul preşedinte Bashar al-Assad
Stiri externe
Siria a emis un mandat de arestare pentru fostul preşedinte Bashar al-Assad

Un judecător sirian a anunţat emiterea unui mandat de arestare pe numele fostului preşedinte Bashar al-Assad, refugiat în Rusia după înlăturarea sa de la putere, acesta urmând să fie dat în urmărire internaţională prin Interpol.

Reuters: Noile autorități siriene au cerut Rusiei să îl extrădeze pe Bashar al-Assad
Stiri externe
Reuters: Noile autorități siriene au cerut Rusiei să îl extrădeze pe Bashar al-Assad

Noile autorități siriene au cerut Rusiei extrădarea fostului președinte al țării, Bashar al-Assad.

ONU: Peste 200.00 de refugiaţi sirieni s-au întors în Siria după căderea lui Al-Assad
Stiri externe
ONU: Peste 200.00 de refugiaţi sirieni s-au întors în Siria după căderea lui Al-Assad

Peste 200.000 de refugiaţi sirieni au revenit în ţara lor după căderea regimului preşedintelui Bashar al-Assad la începutul lunii decembrie, a anunţat sâmbătă ONU.

Diplomația se schimbă. Cum e văzut acum de guvernul rus Bashar al-Assad, refugiat de lux la Moscova
Stiri actuale
Diplomația se schimbă. Cum e văzut acum de guvernul rus Bashar al-Assad, refugiat de lux la Moscova

Rusia s-a distanțat față de Bashar al-Assad, fostul lider sirian refugiat la Moscova după ce a fost înlăturat de la putere.

Rifaat al-Assad, supranumit
Stiri externe
Rifaat al-Assad, supranumit "măcelarul din Hama", a reuşit să fugă din Liban cu un avion de linie. Cum a fost posibil

Rifaat al-Assad, supranumit "măcelarul din Hama", a luat un avion de pe aeroportul din Beirut după căderea nepotului său, preşedintele sirian înlăturat Bashar al-Assad, a anunţat sâmbătă o sursă libaneză din domeniul securităţii.

 

Recomandări
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă
Stiri actuale
Jumătate din România, amenințată de un ciclon care aduce furtuni violente. Va ploua într-o zi cât pentru o lună întreagă

Se întorc furtunile în România. Un nou ciclon, care mătură acum Bulgaria și Grecia, va pune stăpânire pe jumătate de țară. Vin ploi abundente, vijelii și ninsori.  

România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar
Stiri Justitie
România încearcă pentru a doua oară să-l aducă din Grecia pe fugarul condamnat Sorin Oprescu. Ce spune fostul primar

Fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, reținut sâmbătă în Grecia, a fost plasat sub control judiciar până când autoritățile elene vor judeca mandatul de arestare.  

Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România
Stiri Politice
Cine sunt noii consilieri prezidențiali ai lui Nicușor Dan. Aceștia pot influența decizii din domenii cheie în România

Președintele Nicușor Dan și-a numit o parte din echipa care îl va consilia la Cotroceni. Cu mulți dintre cei pe care i-a ales consilieri, a lucrat la Primăria Capitalei sau la ONG-ul pe care l-a fondat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 06 Octombrie 2025

43:48

Alt Text!
La Măruță
06 Octombrie 2025

01:30:16

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
06 Octombrie 2025

01:46:20

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Țara proiectelor neterminate

43:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28