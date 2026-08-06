Potrivit Bloomberg, Putin a făcut „comentarii neobișnuit de directe” cu puțin timp înainte de ședința privind politica monetară.

Pe 24 iulie, Banca Rusiei a redus dobânda-cheie cu 25 de puncte de bază, până la 14%. Instituția a insistat că decizia a fost luată în mod independent. Totuși, notează agenția, reducerea dobânzii a fost anunțată fără publicarea unei prognoze privind evoluția viitoare, lăsând investitorii în incertitudine cu privire la pașii următori.

„Anterior, președintele se abținea să comenteze activitatea Băncii Centrale, însă acum a început să o facă. În același timp, marile companii s-au plâns luni la rând, în mod public, de nivelul ridicat al dobânzilor. Împreună, acești factori au amplificat presiunea asupra Băncii Centrale”, a declarat economistul Oleg Viugin, fost vicepreședinte al Băncii Rusiei.

Potrivit unor surse Bloomberg, Putin și-a schimbat și tonul în discuțiile cu guvernatoarea Băncii Centrale a Rusiei, Elvira Nabiullina. Deși a continuat să vorbească într-o manieră prietenoasă, i-a transmis că ar trebui să ia în considerare aceste semnale.

„Presiunea politică asupra Băncii Centrale a crescut în mod evident, însă nu s-a ajuns încă la o renunțare oficială la independența acesteia. Banca Rusiei cedează puțin, dar nu se frânge”, consideră Alexander Kolyandr, cercetător principal la Centrul pentru Analiza Politicii Europene (CEPA).

Potrivit lui Viugin, principala întrebare este ce va face regulatorul în continuare. „Testul decisiv va avea loc la ședința din septembrie, când Banca Centrală va analiza noile date privind inflația. Iar aceste cifre, cel mai probabil, nu vor fi încurajatoare”, a adăugat el.

În opinia autorilor Bloomberg, acest episod legat de dobânda-cheie arată modul în care cei patru ani de război au schimbat instituțiile statului rus. „Banca Centrală, apreciată cândva pentru independența sa tehnocrată, funcționează tot mai mult într-un sistem în care prioritățile politice sunt din ce în ce mai greu de separat de politica monetară”, se arată în articol.

Toate acestea au loc într-un moment în care economia de război a Rusiei este supusă unor presiuni tot mai mari, pe fondul încetinirii creșterii economice și al cheltuielilor publice uriașe.