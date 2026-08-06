Româncă arestată în Germania pentru spionaj. Der Spiegel: misiunea ar fi pregătit un asasinat. Cine era persoana vizată

Stiri externe
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Filaj
Getty

O româncă se numără printre cele două persoane arestate de autoritățile germane, fiind acuzată că a spionat în favoarea Rusiei. Mai mult, anchetatorii au precizat pentru Der Spiegel că una dintre ipoteze ar putea include chiar asasinarea unei persoane.

autor
Claudia Alionescu

Femeia în vârstă de 45 de ani, alături de un cetățean ucrainean, ar fi supravegheat un cetățean german ce furniza drone și componente aferente Ucrainei, potrivit procurorilor, relatează Deutsche Welle.

Potrivit sursei citate, presupusa țintă a operațiunii era directorul companiei germane Donaustahl, un producător de drone care furnizează echipamente și componente utilizate în sprijinul Ucrainei.

Sursa foto: Donaustahl

Parchetul Federal al Germaniei a anunțat că două persoane au fost arestate și sunt acuzate că au desfășurat activități de spionaj în favoarea Rusiei.

Cei doi suspecți sunt o femeie română în vârstă de 45 de ani, reținută în orașul Rheine din nord-vestul Germaniei, și un bărbat ucrainean în vârstă de 43 de ani, arestat în orașul Elda din sud-estul Spaniei.

Potrivit procurorilor, cei doi ar fi supravegheat un cetățean german care livra drone și componente aferente către Ucraina.

Începând din decembrie 2025, Sergey N., acționând în numele unui serviciu de informații rus, a supravegheat în Germania o persoană care expedia drone și componente aferente din această țară către Ucraina”, au transmis procurorii într-un comunicat.

Anchetatorii susțin că Sergey N. a colectat informații și a realizat înregistrări video la locul de muncă al persoanei vizate.

Suspecții ar fi acționat împreună

După ce bărbatul s-a mutat în Spania, românca, identificată drept Alla S., ar fi preluat misiunea acestuia. Ea s-ar fi deplasat la adresa persoanei vizate și ar fi filmat locația cu telefonul mobil.

Activitățile de supraveghere aveau, cel mai probabil, scopul de a pregăti alte operațiuni de informații împotriva țintei”, au precizat procurorii.

Potrivit publicației germane Der Spiegel, anchetatorii cred că aceste operațiuni ar fi putut include atacuri fizice sau chiar o tentativă de asasinat.

Agenți de unică folosință

Autoritățile germane au avertizat că Rusia recrutează în mod activ așa-numiți „agenți de unică folosință” – persoane fără pregătire în domeniul informațiilor, care pot comite acte precum incendieri, distrugeri de bunuri sau survoluri cu drone ale unor obiective sensibile, în schimbul unor sume mici de bani.

Potrivit oficialilor, serviciile de informații ruse recrutează astfel de persoane prin intermediul rețelelor de socializare.

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Sursa: Deutsche Welle

Etichete: tentativa de asasinat, romanca, germania, spioni, Rusia,

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