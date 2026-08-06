Posturile publice regionale de radio WDR şi NDR şi ziarul Suddeutsche Zeitung au relatat joi, la o zi după ce drona a fost găsită, că avionul Antonov Airlines abia sosise din Franţa şi era încărcat cu muniţie militară, scrie Agerpres, care citează EFE.

Drona a fost descoperită de un angajat cu puţin timp înainte de miezul nopţii, între marţi şi miercuri, în timp ce zbura la joasă altitudine între două aeronave ucrainene şi, conform informaţiilor preliminare, era echipată cu o încărcătură de material exploziv de tip Semtex.

Conform documentelor poliţiei ajunse în presa germană, senzorii anti-dronă de pe aeroportul din Leipzig nu au reuşit să detecteze drona, ceea ce este în concordanţă cu declaraţiile făcute miercuri de ministrul de interne Alexander Dobrindt, care a spus că respectiva dronă a fost concepută în mod deliberat pentru a evita sistemele de apărare.

Documentul poliţiei face aluzie şi la posibilitatea, încă neconfirmată, a prezenţei unei a doua drone, având în vedere că un avion de transport DHL care încerca să aterizeze a trebuit să facă din nou manevre pentru a lua altitudine din cauza închiderii pistei din motive de siguranţă, după ce s-a ciocnit în aer cu un obiect neidentificat.

Documentul dezvăluie că avionul DHL, care transporta "mărfuri periculoase" şi a reuşit să aterizeze cu avarii minore la Hanovra (centrul Germaniei), s-a ciocnit cu o viteză de 500 de kilometri pe oră cu un obiect care, conform analizelor efectuate până în prezent, nu era o pasăre.

Aeroportul din Leipzig este un important centru logistic civil şi militar la nivel european şi a fost folosit şi de Ucraina încă de la începutul invaziei ruseşti pentru transportul materialelor furnizate de aliaţii săi.