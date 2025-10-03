Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat

Stiri externe
03-10-2025 | 07:51
vladimir putin
IMAGO

Vladimir Putin a criticat Europa pentru ”interzicerea” oponenților politici, spunând că acest lucru nu funcționează. Există însă o lungă listă de oponenți ai lui Putin care ar fi fost uciși la ordinul Kremlinului.

 

autor
Cristian Anton

Autorităţile din unele ţări încearcă să "interzică" oponenţii politici care se bucură de mai multă încredere din partea cetăţenilor, dar acest lucru nu funcţionează, a declarat joi preşedintele rus, Vladimir Putin, la sesiunea plenară a Clubului de discuţii Valdai, ce se desfăşoară la Soci - transmite TASS.

"Unele ţări încearcă să îşi interzică adversarii politici, care câştigă deja mai multă legitimitate, mai multă încredere din partea alegătorilor. Noi ştim, am trecut prin asta". "Dar nu funcţionează. Interdicţiile nu funcţionează", a spus Putin în intervenţia sa.

Datele studiilor sociologice realizate în ţările europene arată o respingere din ce în ce mai mare faţă de ambiţiile excesive ale elitelor politice din aceste ţări, a subliniat preşedintele.

"Establishmentul nu vrea să cedeze puterea, îşi înşeală în mod deschis proprii cetăţeni, creează tensiuni la frontierele externe şi recurg la tot felul de trucuri în interiorul propriilor ţări, din ce în ce mai mult la limita legii sau chiar dincolo de ea. Dar nu va fi posibil să transformi la nesfârşit procesul electoral democratic într-o farsă şi să manipulezi voinţa poporului, aşa cum a fost cazul, de exemplu, în România", a afirmat liderul rus. El a adăugat că astfel de procese se observă în multe ţări.

Citește și
vladimir putin
România, exemplul lui Putin pentru manipularea alegerilor și interzicerea oponenților politici. „Știm, am trecut prin asta”

Putin: ”Nu sunt țar, sunt un președinte ale de popor”

După cum a subliniat Putin, voinţa cetăţenilor lor este simplă: "Ca liderii ţărilor să se ocupe de problemele cetăţenilor, să aibă grijă de siguranţa şi calitatea vieţii lor, în loc să urmărească himere".

Liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, aflat la putere de aproape un sfert de secol, a declarat joi că nu este „ţar”, aşa cum este numit adesea în Occident, susţinând că a fost ales de poporul rus pentru a îndeplini un anumit mandat, relatează Reuters.

Putin, fost ofiţer KGB care a ajuns la putere în 1999, a fost întrebat de un moderator la forumul de discuţii Valdai, desfăşurat joi la Soci, dacă se simte ca ţarul rus Alexandru I, care a negociat pacea în Europa la Congresul de la Viena după încheierea războaielor Revoluţiei franceze şi napoleoniene.

„Nu, nu mă simt aşa. Alexandru I a fost ţar. Eu sunt un preşedinte ales de popor pentru un anumit mandat”, a spus Putin, care peste câteva zile împlineşte 73 de ani (la 7 octombrie - n.r.)

Vladimir Putin, care a ajuns la putere la 31 decembrie 1999, se află la al cincilea mandat de preşedinte, după ce a avut o pauză de patru ani ca prim-ministru (2008-2012). Scrutinul din 2024 în care a fost reales pentru alţi şase ani la conducerea ţării s-a desfăşurat fără opoziţie şi fără observatori internaţionali imparţiali.

Lista opozanților lui Putin care ar fi fost uciși la ordinul Kremlinului

Reproșurile aduse de Putin democrațiilor din Europa cu privire ”interzicerea” oponenților politici este cel puțin cinică, ținând cont de faptul că există o lungă listă de opozanți ai săi care ar fi fost uciși la ordinul Kremlinului.

În Rusia, orice persoană cu notorietate care îl critică pe Putin moare mai devreme sau mai târziu în condiții cu totul speciale. Morțile în urma căzăturilor de la etaj sunt deja ”marcă înregistrată” pentru Putin și oponenții săi.

În februarie 2024,Alexei Navalnîi, cel mai cunoscut opozant politic al lui Vladimir Putin, a murit într-o închisoare din Arctica, în condiții neclare.

În decembrie 2022, magnatul rus Pavel Antov a murit după ce a căzut de la etajul unui hotel din India, la scurt timp după ce a criticat războiul declanșat de Putin în Ucraina.

În septembrie 2022, președintele Lukoil, Ravil Maganov, a murit după ce a căzut de la fereastra unui spital din Moscova. Și el criticase deschis războiul lui Putin.

Omul de afaceri Dan Rapoport a murit în august 2022 după ce a căzut de la etajul unei clădiri din Washington. Anterior, criticase războiul Kremlinului și își arătase susținerea pentru Ucraina.

Mihail Lesin, fost ministru rus al presei, a fost găsit mort în camera sa de hotel din Washington, în noiembrie 2015. Fostul demnitar rus se pregătea să încheie un acord cu FBI pentru protecție, întrucât știa prea multe despre corupția de la Kremlin.

Fostul vicepremier rus Boris Nemțov, un critic acerb al lui Vladimir Putin, a fost împușcat chiar în fața Kremlinului, în 2015.

Oligarhul rus Boris Berezovsky a fost găsit în locuința sa din Berkshire, în martie 2013, după ce fugise din Rusia și Marea Britanie și îl amenințase pe Putin că îl va doborî de la putere.

Jurnalista Natalia Estemirova a fost răpită și omorâtă în 2009 într-o pădure după ce l-a criticat pe Putin pentru războiul din Cecenia.

Avocatul Stanislav Markelov și jurnalista Anastasia Baburova au fost uciși tot în fața Kremlinului, în 2009. Markelov era avocatul jurnaliștilor judecați pentru că l-au criticat pe Putin, iar Baburova încerca să îl ajute.

Fostul agent KGB Alexander Litvinenko a murit în 2006 într-un hotel din Londra după ce a băut ceai cu poloniu-210, o substanță mortală. Litvinenko era un critic al lui Putin și a dezvăluit multe din faptele sale.

Jurnalista Anna Politkovskaia a fost omorâtă în 2006 de ucigași plătiți, după ce a scris o carte în care îl acuza pe Putin că a transformat Rusia într-un stat polițienesc.

Jurnalistul Paul Klebnikov a murit în 2004 în urma unui asasinat la comandă. Fost redactor șef al ediției rusești Forbes, Klebnikov a dezvăluit în numeroase rânduri corupția din jurul Kremlinului.

Politicianul Serghei Iușenkov a fost asasinat în 2003, după ce acuzase Kremlinul că se afla în spatele unui atentat cu bombă la un bloc de apartamente. 

Concluzia la care au ajuns liderii europeni la reuniunea de la Copenhaga. „Este o amenințare cu care ne confruntăm”

Sursa: StirilePROTV

Etichete: Rusia, kremlin, vladimir putin, asasinat, ucisi, lista, opozanti,

Dată publicare: 03-10-2025 07:51

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Putin dă vina pe Europa pentru războiul din Ucraina: ”Nu am inițiat niciodată o confruntare militară”. Noi amenințări
Stiri externe
Putin dă vina pe Europa pentru războiul din Ucraina: ”Nu am inițiat niciodată o confruntare militară”. Noi amenințări

Vladimir Putin a dat din nou vina pe Europa pentru războiul din Ucraina, președintele țării care a declanșat cel mai grav conflict armat de la Al Doile Război Mondial încoace spunând că Rusia nu a ”inițiat niciodată o confruntare militară”

 

România, exemplul lui Putin pentru manipularea alegerilor și interzicerea oponenților politici. „Știm, am trecut prin asta”
Stiri externe
România, exemplul lui Putin pentru manipularea alegerilor și interzicerea oponenților politici. „Știm, am trecut prin asta”

Vladimir Putin a declarat miercuri că autoritățile din unele țări încearcă să interzică oponenții politici care câștigă mai multă încredere în rândul cetățenilor, dar că această strategie nu funcționează.

Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce”
Stiri externe
Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, că „toate țările NATO au purtat război” împotriva Rusiei în Ucraina.

Vladimir Putin: „Rusia a fost refuzată când a vrut să adere la NATO”. Liderul de la Kremlin, noi reproșuri la adresa Vestului
Stiri externe
Vladimir Putin: „Rusia a fost refuzată când a vrut să adere la NATO”. Liderul de la Kremlin, noi reproșuri la adresa Vestului

Preşedintele rus Vladimir Putin le-a reproşat joi aliaţilor europeni ai Kievului că sunt principalul obstacol în calea soluţionării conflictului în Ucraina.

Vladimir Putin, mesaj sfidător la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de asta”
Stiri externe
Vladimir Putin, mesaj sfidător la trei ani de când a anexat ilegal patru regiuni ucrainene: „Suntem mândri de asta”

Preşedintele rus, Vladimir Putin, i-a felicitat marţi pe cetăţenii săi cu ocazia celei de-a treia aniversări de la anexarea regiunilor ucrainene Doneţk, Lugansk, Herson şi Zaporojie.

Recomandări
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea porni și de la 5.000 de euro
Stiri actuale
Șoferii ar putea licita pentru plăcuțele personalizate. Înmatricularea mașinilor ar putea porni și de la 5.000 de euro

Șoferii ar putea în curând să liciteze pentru numere de înmatriculare personalizate, asta prevede un proiect depus în Parlament. Ar fi combinații de maximum cinci caractere - cifre și litere.

Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii
Stiri Economice
Guvernul a găsit o problemă „majoră” pentru economia României: contrabanda. Nazare promite grup de lucru comun cu bulgarii

Contrabanda reprezintă o problemă majoră pentru economia naţională, ce afectează colectarea de venituri la bugetul statului şi distorsionează piaţa concurenţială, susţine ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.  

Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce”
Stiri externe
Putin: „Toate țările NATO sunt în război cu Rusia. Dacă cineva încă mai vrea să ne provoace militar, să încerce”

Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, într-o intervenţie la Clubul de discuţii Valdai, desfăşurat în staţiunea Soci de la Marea Neagră, că „toate țările NATO au purtat război” împotriva Rusiei în Ucraina.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 2 Octombrie 2025

43:21

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28