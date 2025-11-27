Ce se întâmplă cu rușii pe măsură ce războiul lui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă

Stiri externe
27-11-2025 | 10:53
militari rusi
Shutterstock

Pe măsură ce războiul preşedintelui Vladimir Putin împotriva Ucrainei intră în a patra iarnă, ruşii încep să se confrunte cu impactul său tot mai mare asupra fiecărui aspect al vieţii lor cotidiene, transmite Bloomberg.

autor
Ioana Andreescu

De la gospodăriile care reduc cheltuielile cu alimentele până la companiile de oţel, minerit şi energie aflate în dificultate, motorul economic al ţării prezintă multiple fracturi, iar rezistenţa anterioară impulsionată de stimulente fiscale masive şi venituri record din energie este pusă la încercare. Aceste consecinţe negative apar exact în momentul în care SUA exercită presiuni pentru a reduce veniturile din petrol şi gaze ale Moscovei.

Consumul scade, prețurile cresc, iar familiile rusești își restrâng cheltuielile

"Pe baza indicatorilor economici, ar fi în interesul Rusiei să oprească războiul acum. Totuşi, pentru a dori să pui capăt războiului, trebuie să ajungi pe marginea prăpastiei. Rusia nu a ajuns încă acolo", a declarat Alexander Gabuev, directorul Centrului Carnegie Rusia Eurasia, cu sediul la Berlin.

În absenţa acestei conştientizări, lucrurile se vor înrăutăţi pentru populaţia Rusiei înainte de a putea spera că se vor îmbunătăţi.

"Preţurile cresc acum mai repede decât salariile", a declarat Elena, în vârstă de 27 de ani, manager la o companie din Moscova care organizează evenimente. Bloomberg nu i-a dezvăluit numele de familie pentru a-şi proteja identitatea în caz de repercusiuni. Elena şi-a schimbat obiceiurile de cumpărături, cumpărând mai puţine haine şi mai multe mărci autohtone, deoarece importurile au devenit prea scumpe.

Citește și
Donald Trump
Reacția lui Donald Trump după ce a aflat că emisarul său i-a „învățat” pe ruși cum să-i vorbească

Situaţia contrastează puternic cu cea de la începutul războiului, când produsul intern brut se extindea pe fondul investiţiilor legate de armată, care au determinat o creştere de aproape 20% a salariilor în 2024, stimulând cererea consumatorilor, dar contribuind şi la inflaţie.

Inflaţia a scăzut la aproximativ 6,8% la începutul lunii noiembrie, dar principalul motiv este slăbirea cererii de consum, a anunţat Centrul pentru Analiză Macroeconomică şi Prognoză pe Termen Scurt, condus de fratele ministrului rus al apărării, în ultimul său raport. În special, ruşii reduc consumul de alimente, potrivit SberIndex, o platformă publică de date a băncii Sberbank, care urmăreşte veniturile, cheltuielile şi activitatea comercială în timp real.

"Nota de plată medie pentru cumpărăturile săptămânale de alimente s-a dublat în ultimii ani", a declarat Denis, în vârstă de 40 de ani, manager la Tambov, centrul Rusiei. Forţată să-şi reconsidere cheltuielile, familia sa cumpără acum mai puţine fructe şi legume.

Retailul, producția și achizițiile mari se prăbușesc pe fondul inflației ascunse

Vânzările de lapte, carne de porc, hrişcă şi orez au scăzut cu 8-10% în septembrie şi octombrie, potrivit ziarului Kommersant. X5 Group, cel mai mare lanţ de produse alimentare din Rusia, a înregistrat o creştere a veniturilor în al treilea trimestru, în mare parte pe fondul inflaţiei, dar venitul său net a scăzut cu aproape 20%, reflectând o cerere mai slabă şi costuri mai mari.

Sectorul de retail din Rusia trece printr-o schimbare majoră. Comercianţii de haine au reprezentat 45% din totalul închiderilor de magazine în trimestrul al treilea, aproape fiecare al doilea punct de vânzare fiind închis, relatează presa locală. Potrivit ziarului Rossiyskaya Gazeta, deţinut de guvern, piaţa electronicelor se confruntă cu cea mai accentuată scădere a cererii din ultimii 30 de ani, deoarece cumpărătorii amână achiziţiile majore.

Vânzările de maşini s-au redus cu aproape un sfert în primele nouă luni ale anului, afectate de costurile ridicate ale împrumuturilor şi de creşterile unei taxe pentru reciclare, ceea ce a dus la creşterea preţurilor în special pentru vehiculele importate şi electrice, în timp ce Guvernul încearcă să stimuleze veniturile bugetare şi să sprijine producătorii auto autohtoni.

Cu toate acestea, mulţi analişti se aşteaptă în continuare la o creştere modestă în acest an şi în anul următor, dar Centrul pentru Cercetări Strategice, un think tank cu sediul la Moscova, a anunţat pe 18 noiembrie că "nu mai există aproape nicio şansă de a evita o recesiune", producţia scăzând în mai mult de jumătate din industriile ruseşti.

Sectorul bancar nu se descurcă prea bine

Industria siderurgică trece printr-o criză, consumul total scăzând cu 14% în acest an, potrivit principalului producător de oţel Severstal PJSC. Cererea de oţel în construcţii a scăzut cu 10%, în timp ce în industria maşinilor s-a redus cu 32%. Mineritul de cărbune se confruntă cu cea mai gravă situaţie din ultimul deceniu, companiile importante reducându-şi producţia.

Sectorul bancar nu se descurcă prea bine: ponderea creditelor corporative cu probleme a crescut la 10,4% în al doilea trimestru, ajungând la 9.100 miliarde de ruble (112 miliarde de dolari), în timp ce în comerţul cu amănuntul a crescut la 12%, a informat Banca Rusiei într-un raport din septembrie.

Creşterea economică a încetinit la 0,6% în trimestrul al treilea, neconform estimărilor, în timp ce deficitul bugetar a atins 1,9% din PIB în octombrie, iar Ministerul Finanţelor se aşteaptă ca acesta să crească la 2,6% din PIB până la sfârşitul anului.

Veniturile extrem de importante din exporturile de petrol şi gaze au scăzut cu peste o cincime în perioada ianuarie-octombrie faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut, ajungând la 7.500 miliarde de ruble, conform calculelor Bloomberg bazate pe date ale Ministerului Finanţelor. Preţurile mai mici la ţiţei, sancţiunile şi o monedă mai puternică au însemnat că producătorii naţiunii au primit mai puţine ruble pentru fiecare baril de petrol vândut.

"Imunitatea economiei ruse a fost grav slăbită. O criză sistemică s-ar putea să nu apară în 2026, dar o deteriorare constantă a condiţiilor economice va continua", susţine Oleg Buklemişev, şeful Centrului pentru Cercetarea Politicilor Economice de la Universitatea de Stat Lomonosov din Moscova.

SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Sursa: Agerpres

Etichete: Rusia, Ucraina,

Dată publicare: 27-11-2025 10:18

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
NEWS ALERT Cristi Chivu, OUT de la Inter? Anunțul sumbru venit din Italia după eșecul cu Atletico
Citește și...
Trump susține că Rusia face „concesii”, Moscova neagă. Emisarul său revine la Kremlin pentru negocieri
Stiri externe
Trump susține că Rusia face „concesii”, Moscova neagă. Emisarul său revine la Kremlin pentru negocieri

Donald Trump pretinde că Rusia „face concesii" în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina. Însă un ministru de la Moscova îl contrazice, spunând că nu este loc de așa ceva.

Reacția lui Donald Trump după ce a aflat că emisarul său i-a „învățat” pe ruși cum să-i vorbească
Stiri externe
Reacția lui Donald Trump după ce a aflat că emisarul său i-a „învățat” pe ruși cum să-i vorbească

Donald Trump, pretinde că Rusia „face concesii", în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina. Însă un ministru de la Kremlin, îl contrazice spunând că nu este loc, de asa ceva.

Rusia spune că nu va face concesii în cadrul negocierilor referitoare la planul de pace pentru Ucraina: „Nu se poate vorbi”
Stiri externe
Rusia spune că nu va face concesii în cadrul negocierilor referitoare la planul de pace pentru Ucraina: „Nu se poate vorbi”

Rusia salută eforturile diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump pentru încheierea conflictului din Ucraina, dar nu va face concesii la negocierile asupra planului de pace propus de SUA.

Recomandări
ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară
Vremea
ANM anunță ploi în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. Cod galben de ploi abundente în mai multe județe din țară

Meteorologii anunţă că, joi, vor fi ploi în aproape toată ţara, iar în nordul Moldovei se vor semnala lapoviţă şi ninsoare.

Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”
Stiri externe
Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism”

Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.

CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%
Stiri Sanatate
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49%

Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Noiembrie 2025

52:03

Alt Text!
La Măruță
26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28