Vladimir Putin, filmat când încearcă să cânte la un instrument, în Kârgâzstan. Era însoțit de mai mulți lideri | VIDEO

Stiri externe
26-11-2025 | 21:52
putin cantand

Președintele rus Vladimir Putin a încercat, miercuri, să cânte la un kurmuz, un instrument muzical cu trei corzi, în timpul unei vizite de stat în Kârgâzstan.

autor
Lorena Mihăilă

Scena s-a desfășurat în fața lui Alexander Lukashenko și a altor oficiali adunați la Bișkek pentru summitul CSTO.

Gestul a avut loc în timpul unui tur prin care liderul le-a prezentat tradițiile locale. Personalul a arătat cum komuzul ocupă un loc central în muzica kârgâză, iar Putin a încercat să cânte câteva note înainte ca grupul să se îndrepte spre alte întâlniri, dar nu i-a reușit, scrie euronews.com.

Citește și
Casa Albă
Alertă la Washington. Doi militari au fost împușcați lângă Casa Albă

Liderului rus i s-a arătat și cum este fabricat komuzul, instrumentul tradițional cu coarde cu trei corzi, din lemn, dar și interiorul unei iurte kârgâze. 

Vizita a inclus și semnarea unor acorduri privind comerțul, educația, migrația și securitatea.

Sursa: StirilePROTV

Etichete: vladimir putin, aleksandr lukasenko, instrument muzical,

Dată publicare: 26-11-2025 21:43

Articol recomandat de sport.ro
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
EXCLUSIV ”Există o dorință de răzbunare!” Kosovarii îi avertizează pe tricolori! Cum văd o posibilă finală Kosovo – România la barajul pentru Mondial
Citește și...
Alertă la Washington. Doi militari au fost împușcați lângă Casa Albă
Stiri externe
Alertă la Washington. Doi militari au fost împușcați lângă Casa Albă

Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați miercuri în apropierea Casei Albe, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru AP.

Polonia cumpără trei submarine Saab de 2,73 miliarde dolari: „Consolidăm apărarea în Marea Baltică”
Stiri externe
Polonia cumpără trei submarine Saab de 2,73 miliarde dolari: „Consolidăm apărarea în Marea Baltică”

Polonia a anunțat miercuri că a selectat compania suedeză Saab pentru achiziția a trei submarine, într-un contract de ordinul miliardelor de dolari, considerat esențial pentru consolidarea apărării țării în Marea Baltică.

Cel mai lung zbor comercial va fi din China în Argentina. Va avea 20.000 de km și va dura peste 20 de ore
Stiri externe
Cel mai lung zbor comercial va fi din China în Argentina. Va avea 20.000 de km și va dura peste 20 de ore

Compania aeriană chineză China Eastern intenţionează să ofere cel mai lung zbor direct din lume, începând de săptămâna viitoare, transmite miercuri agenţia DPA.

 

Recomandări
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate
Vremea
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate

Un ciclon mediteranean botezat „ADEL” de meteorologii greci aduce o răcire treptată a vremii, ploi abundente și intensificări ale vântului în România, în perioada 26-30 noiembrie.

SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut
Stiri actuale
SRI înființează o unitate specială dedicată luptei anticorupție. Nicuşor Dan: Nu repetăm greșelile din trecut

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie.

30 de ani de PRO TV. 2021 - Am pornit cu optimismul vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19
Protv 30 de ani
30 de ani de PRO TV. 2021 - Am pornit cu optimismul vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19

Anul doi al pandemiei, 2021, a fost anul iluziilor frânte. Am început pe valul de optimism al vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 26 Noiembrie 2025

52:03

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 26 Noiembrie 2025

01:30:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
26 Noiembrie 2025

01:45:42

Alt Text!
Doctor de bine
(P) Turismul dentar în România: sănătate fără frontiere

23:03

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28