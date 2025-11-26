Vladimir Putin, filmat când încearcă să cânte la un instrument, în Kârgâzstan. Era însoțit de mai mulți lideri | VIDEO

Președintele rus Vladimir Putin a încercat, miercuri, să cânte la un kurmuz, un instrument muzical cu trei corzi, în timpul unei vizite de stat în Kârgâzstan.

Scena s-a desfășurat în fața lui Alexander Lukashenko și a altor oficiali adunați la Bișkek pentru summitul CSTO.

Gestul a avut loc în timpul unui tur prin care liderul le-a prezentat tradițiile locale. Personalul a arătat cum komuzul ocupă un loc central în muzica kârgâză, iar Putin a încercat să cânte câteva note înainte ca grupul să se îndrepte spre alte întâlniri, dar nu i-a reușit, scrie euronews.com.

????Putin, Kırgızistan ziyaretinde komuz (kopuz) çaldı ????Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü zirvesi için düzenlenen kültürel etkinlikte, Kırgız ulusal çalgısına ilgi gösteren Rusya Devlet Başkanı, müzisyenlere bakarak biraz komuz tıngırdattı pic.twitter.com/zkQH225m6i — The Cradle Turkiye (@cradleturkiye) November 26, 2025

Liderului rus i s-a arătat și cum este fabricat komuzul, instrumentul tradițional cu coarde cu trei corzi, din lemn, dar și interiorul unei iurte kârgâze.

Vizita a inclus și semnarea unor acorduri privind comerțul, educația, migrația și securitatea.

