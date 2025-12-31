Atenție la fraudele online. Mai multe site-uri false folosesc imaginea Bursei de Valori București pentru a fura date bancare

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) atrage atenţia cu privire la apariţia unor site-uri înşelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal şi informaţii bancare sensibile.

”Bursa de Valori Bucureşti (BVB) doreşte să informeze publicul larg cu privire la apariţia unor site-uri înşelătoare care copiază identitatea vizuală a BVB pentru a colecta în mod ilegal date cu caracter personal şi informaţii bancare sensibile. Persoane necunoscute au creat pagini de internet care copiază aspectul grafic al paginii oficiale a Bursei (www.bvb.ro)”, anunţă Bursa.

Sub pretextul fals că utilizatorii sunt eligibili pentru retragerea unor dividende în valoare de peste 23.000 de lei, atacatorii solicită completarea unui formular cu date critice, printre care Codul Numeric Personal (CNP), contul IBAN, numărul de telefon, adresa de e-mail.

Aceste informaţii pot fi utilizate, ulterior, pentru a accesa conturile bancare ale victimelor şi pentru a sustrage fonduri. Bursa de Valori Bucureşti precizează clar că nu solicită niciodată date personale sau bancare direct pe site-ul propriu în scopul plăţii dividendelor.

Recomandările BVB

”Pentru siguranţa dumneavoastră în mediul online, vă indicăm să urmaţi aceste reguli:

1. Verificaţi întotdeauna adresa URL: Site-ul oficial al BVB este www.bvb.ro. Orice altă variaţie a numelui sau extensiei este un indicator de înşelăciune.

2. Sursa dividendelor: Distribuirea dividendelor se realizează exclusiv prin intermediul Depozitarului Central, al agenţilor de plată desemnaţi de emitenţi sau prin intermediul brokerului la care aveţi deschis contul de tranzacţionare. BVB nu face plăţi directe către investitori.

3. Nu furnizaţi date bancare: Nu introduceţi niciodată datele cardului sau codurile de autentificare pe site-uri care promit sume de bani neaşteptate.

4. Verificaţi informaţiile: Dacă primiţi astfel de mesaje, contactaţi imediat instituţia menţionată prin canalele oficiale de comunicare înainte de a lua orice măsură”, precizează BVB.

Echipa Bursei de Valori Bucureşti cooperează cu autorităţile competente pentru raportarea şi închiderea acestor site-uri înşelătoare.

”Totodată, vă atragem atenţia să nu daţi curs sub nicio formă solicitărilor primite de la persoane necunoscute care îşi atribuie în mod mincinos calitatea de angajaţi ai BVB şi ai Depozitarului Central. BVB si DC nu solicită şi nu vor solicita date cu caracter personal şi nici instalarea unor aplicaţii pentru telefoanele mobile în scopul obţinerii unor sume de bani sau realizării oricăror tipuri de tranzacţii”, subliniază BVB.

Singura modalitate de a investi în companii listate la BVB este deschiderea unui cont de tranzacţionare la unul dintre intermediarii autorizaţi, lista acestora fiind disponibilă pe www.bvb.ro.

”Vă recomandăm să raportaţi autorităţilor abilitate tentativele de înşelăciune, în speţă Poliţia Română (https://www.politiaromana.ro/ro/utile/intrebari-frecvente/undene-adresam)”, mai arată BVB.

