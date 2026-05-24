Rușii au țintit din nou clădiri rezidențiale din capitala Ucrainei, începând cu ora 1 noaptea. Potrivit forțelor aeriene ucrainene, a fost folosită și o rachetă Oreșnik, despre care Vladimir Putin susține că e imposibil de interceptat.

Atacul de acum ar fi o ripostă după lovituri ucrainene cu drone asupra unui cămin studențesc din regiunea ocupată Lugansk, în urma cărora zece oameni și-ar fi pierdut viața. Ucraina neagă acuzațiile și susține că a vizat de fapt o unitate rusă de comandă a dronelor.