Manevrele cu arme nucleare au loc pe teritoriul Rusiei și Belarusului. Ca parte a exercițiilor, muniții nucleare au fost livrate la brigada de rachete din Belarus, a declarat Ministerul Apărării de la Moscova.

Într-o conferință cu președintele Lukașenko, Vladimir Putin a explicat că rolul armelor nucleare e strict defensiv.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Folosirea unui asemenea tip de armament, în special a armelor nucleare, reprezintă o măsură extremă și excepțională pentru garantarea securității naționale a statelor noastre. Triada noastră nucleară trebuie să rămână, ca întotdeauna, un garant sigur al suveranității Uniunii Rusia-Belarus”.

Alexander Lukașenko, președintele Belarusului: „Da, susțin pe deplin acest lucru. Nu reprezentăm absolut nicio amenințare pentru nimeni. Totuși, deținem asemenea arme și suntem pregătiți să ne apărăm patria, de la Brest până la Vladivostok, prin orice mijloace necesare, patria noastră comună”.

Liderul de la Kremlin a adăugat că țara sa va continua să dezvolte noi tehnologii nucleare.

Vladimir Putin: „Vom introduce în dotarea Marinei submarine moderne cu propulsie nucleară, iar în cadrul Forțelor Aerospațiale, bombardiere strategice noi și modernizate. Nu avem intenția de a fi atrași într-o cursă a înarmării. Triada noastră nucleară va fi menținută la un nivel de suficiență necesară. Pur și simplu punem în aplicare planuri elaborate cu decenii în urmă”.

Nivelul la care au loc exercițiile și faptul că, pentru prima oară, unitățile din Belarus au primit muniții nucleare și nu substitute, arată că rușii transmit un mesaj către Vest.

În paralel cu intimidarea nucleară, rușii încearcă să intensifice războiul convențional din Ucraina.

Dronele rusești urmăresc trupe ucrainene și o echipă CNN, pe un drum-cheie către linia frontului. Ucrainenii ripostează.

Președintele Zelenski a anunțat consolidarea capacităților de apărare, în zonele nordice ale țării. Se întâmplă în urma unor amenințări privind noi atacuri din partea Rusiei, de-a lungul graniței cu Belarus.

Volodimir Zelenski: „Rușii iau în considerare scenarii pentru atacuri suplimentare împotriva Ucrainei vizând regiunile noastre nordice, direcția Cernigău - Kiev. Desigur, deja lucrăm la întărirea apărării în această zonă”.

Pe de altă parte, ucrainenii susțin că au lovit un cartier general al serviciului secret rus FSB, în regiunea ocupată Herson, provocând moartea și rănirea a aproape 100 de militari ruși.

Atacul ar fi vizat o tabără de instruire pentru piloți de drone, unde ar fi fost uciși cel puțin 65 de cadeți și un instructor.