Manifestațiile au pornit în urma acuzațiilor de corupție la adresa vicepremierului Belinda Balluku, relatează Reuters, preluat de news.ro.

Confruntările au escaladat rapid. Protestatarii au aruncat sticle incendiare și articole pirotehnice către biroul prim-ministrului, iar forțele de ordine au ripostat cu gaze și jeturi de apă sub presiune. Mii de susținători ai Partidului Democrat scandau „Rama, pleacă" și „Rama la închisoare", purtând steaguri albaneze și ale formațiunii.

Vicepremierul, acuzată de corupție în achiziții publice

Tensiunile politice explodează din decembrie, când o unitate specială anticorupție a pus-o sub acuzare pe Balluku — adjuncta lui Rama și fost ministru al infrastructurii — pentru presupusa favorizare a unor companii în licitații publice pentru proiecte majore. Balluku neagă acuzațiile, dar un tribunal anticorupție a suspendat-o din funcție. Parchetul Special a cerut parlamentului ridicarea imunității pentru arestare, însă majoritatea confortabilă a socialiștilor lui Rama face incert calendarul deciziei.

„Zilele lui Edi Rama sunt numărate", a declarat liderul opoziției, Sali Berisha. „Să știe că, chiar dacă se ascund în spatele Soarelui, îi vom găsi și îi vom pedepsi cu toată forța legii."

Miza europeană

Albania vizează aderarea la UE până în 2030, dar Bruxelles-ul critică insuficientele eforturi anticorupție. Rama denunță „abuzurile judiciare", în special arestările preventive, în timp ce opoziția susține că executivul protejează corupția.