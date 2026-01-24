Zeci de asociaţii ecologiste au cerut suspendarea planului ginerelui preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, de a construi un complex turistic de lux pe o insulă albaneză, invocând ameninţări la adresa biodiversităţii, relatează sâmbătă AFP.



Jared Kushner intenţionează să transforme insula nelocuită Sazan, din sud-vestul Albaniei, într-o destinaţie turistică de lux, un proiect estimat la 1,4 miliarde de dolari. Insula Sazan, unde în timpul dictaturii comuniste se afla o bază militară secretă care a fost dezafectată în decembrie 2024, are o suprafaţă de 562 de hectare şi este acum deschisă dezvoltării turistice.



Într-o scrisoare adresată premierului albanez Edi Rama şi ministrului albanez al mediului Sofjan Jaupaj, un număr de 41 de grupuri ecologiste din 28 de ţări şi-au exprimat îngrijorarea cu privire la proiectul amenajării turistice a acelei insule, care este înconjurată de o rezervaţie naţională marină.



Proiectul prevede lucrări pe o suprafaţă de 45 de hectare, ce implică riscuri grave pentru biodiversitate şi habitatele critice ale zonei, conform unui comunicat emis de aceste organizaţii de mediu.



Insula şi apele din jurul ei "oferă habitate esenţiale pentru unele dintre speciile marine cele mai ameninţate din lume, inclusiv foca mediteraneană", considerată specie în pericol de dispariţie de către Uniunea Internaţională pentru Conservarea Naturii (UICN), se arată în acelaşi text, care mai semnalează că în aceeaşi zonă se regăsesc de asemenea alte 36 de specii marine ameninţate.



Prin urmare, semnatarii scrisorii au cerut "suspendarea imediată a oricărei decizii de avansare a proiectului" şi integrarea zonelor terestre ale insulei în parcul naţional marin din jurul ei.



Regiunea Vlora, unde se află insula Sazan, este una dintre principalele beneficiare ale expansiunii sectorului turistic în Albania, clădirile de locuinţe şi complexele hoteliere construite acolo atrăgând milioane de turişti şi saturând coasta albaneză în timpul sezonului estival.



Ivanka Trump, fiica preşedintelui american, a vizitat mai multe zone turistice săptămâna aceasta în Albania, unde a venit însoţită de aproximativ 60 de arhitecţi şi s-a întâlnit cu premierul Edi Rama. Potrivit presei locale, s-a discutat cu această ocazie despre relansarea proiectelor de investiţii considerate strategice de guvernul de la Tirana.



Familia Trump are o lungă istorie de lansare a unor proiecte imobiliare de lux în întreaga lume. La jumătatea lunii decembrie, o companie de investiţii asociată cu Jared Kushner s-a retras dintr-un proiect controversat de construcţie a unui hotel pe ruinele fostului cartier general al armatei iugoslave, bombardat de NATO la Belgrad în 1999, decizie luată în urma protestelor asociaţiilor civice locale.

