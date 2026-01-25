Cel puţin 25 de protestatari au fost arestaţi şi 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi sâmbătă, după ce un protest antiguvernamental a degenerat în ciocniri cu forţele de ordine în centrul oraşului Tirana, capitala Albaniei, informează EFE şi AFP.



Ministerul de Interne a indicat că tulburările au avut loc în faţa sediului biroului prim-ministrului şi în apropierea parlamentului.



"În urma atacurilor cu cocteiluri Molotov şi obiecte contondente, 11 ofiţeri de poliţie au fost răniţi şi primesc asistenţă medicală", a declarat Ministerul de Interne, adăugând că echipele de anchetă lucrează pentru a documenta "acţiunile violente" atribuite unor protestatari.



Poliţia a precizat că majoritatea ofiţerilor răniţi au suferit arsuri, tăieturi şi probleme cauzate de fum şi gaze lacrimogene.



Mai mulţi protestatari au necesitat, de asemenea, îngrijiri medicale, potrivit canalelor locale Top Channel şi TV A2.

Proteste antiguvernamentale în capitala Albaniei

Câteva mii de persoane s-au adunat la Tirana pentru o demonstraţie organizată de principala formaţiune de opoziţie, Partid Democrat (PD, conservator), împotriva guvernului prim-ministrului socialist Edi Rama.



Înainte de începerea marşului, forţele de securitate au desfăşurat un contingent numeros, inclusiv bariere metalice pentru a proteja clădirile guvernamentale şi au impus restricţii de trafic în centrul oraşului.



Protestul a durat ore întregi şi s-a desfăşurat în mod paşnic, dar s-a încheiat cu ciocniri cu forţele de securitate la căderea nopţii, când grupuri din mulţime ar fi aruncat cu pietre, artificii şi dispozitive incendiare în direcţia agenţilor.



Poliţia a răspuns cu gaze lacrimogene şi a ripostat pentru a-i îndepărta pe protestatari din zonele împrejmuite, scenele fiind surprinse în direct şi distribuite şi pe reţelele de socializare.



Organizatorii protestului au acuzat guvernul de corupţie, abuz de putere şi proastă gestionare economică şi au cerut demisia imediată a lui Rama şi a cabinetului său.



Liderul PD, fostul premier albanez Sali Berisha, a descris demonstraţia drept o revoltă civică împotriva a ceea ce a numit un stat "cucerit de narco-mafie" şi a denunţat utilizarea gazelor lacrimogene şi a tunurilor cu apă împotriva protestatarilor.

