Ce au descoperit polițiștii din Neamț după ce un tânăr din Ucraina a lovit cu mașina un copil de 8 ani, care traversa ilegal

01-01-2026 | 17:55
Un tânăr ucrainean, care conducea un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, a accidentat, joi, un minor în vârstă de 8 ani, în timp ce traversa strada prin loc fără marcaj pietonal. Acesta a prezentat un permis de conducere fals.

Potrivit IPJ Neamţ, joi, la ora 12:50, poliţiştii din cadrul Poliţiei oraşului Târgu-Neamţ au fost sesizaţi cu privire la producerea unui eveniment rutier.

”În urma verificărilor efectuate de poliţişti a rezultat faptul că, în timp ce un tânăr în vârstă de 26 de ani, cetăţean ucrainean, conducea un autoturism pe DN15, în localitatea Vânători, ar fi surprins şi accidentat un minor, în vârstă de 8 ani, din aceeaşi localitate, ce traversa strada prin loc fără marcaj pietonal. Totodată, tânărul ar fi prezentat poliţiştilor un permis de conducere fals”, se precizează în comunicat.

Tânărul a fost testat alcoolscopic, rezultatul fiind negativ.

IPJ Neamţ continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, uz de fals şi vătămare corporală din culpă.

