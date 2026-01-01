Ce au căutat românii pe Dexonline în 2025. Explicația cuvântului din fruntea clasamentului este pe placul tuturor

Termenii „sinecură”, „suveranitate” și „suveranism” au fost cei mai căutați de români pe Dexonline în 2025, arată bilanțul publicat de administratorii platformei.

În fruntea clasamentului se află „sinecură”, căutat de circa 134.000 de utilizatori.

Conform Dicționarului explicativ al limbii române, „sinecură” desemnează o slujbă sau o funcție bine plătită, care presupune un efort minim ori chiar lipsa muncii (DEX ’09).

Interesul public s-a concentrat și asupra termenilor „suveranitate” și „suveranism”, care ocupă locurile doi și trei în clasamentul căutărilor, fiind consultați de aproximativ 120.000, respectiv 100.000 de utilizatori.

În top cinci intră și „pragmatic”, cu 96.000 de căutări, urmat de „reziliență” și „empatie”, fiecare cu câte 90.000 de accesări.

Clasamentul primelor 15 cuvinte căutate pe Dexonline în 2025 este condus de „sinecură” (134.000), urmat de „suveranitate” (120.000), „suveranism” (100.000), „pragmatic” (96.000), „reziliență” și „empatie” (câte 90.000), „nonșalant” (81.000), „exhaustiv” (78.000), „care” (77.000), „ntur” (67.000), „paradigmă” (66.000), „ipocrit” (66.000), „efemer” (62.000), „celeritate” (62.000) și „vulnerabil” (62.000).

