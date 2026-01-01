Tragedia din Elveția. Pompierii plângeau când au ajuns la barul din Crans-Montana, unde au ars de vii zeci de oameni

01-01-2026 | 16:33
tragedie crans montana
AFP

Un tânăr din Geneva care a fost martor la tragedia din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana a povestit ceea ce a văzut.

Alexandru Toader

Cel puțin 40 de oameni au murit și alți 100 au fost răniți în incendiul izbucnit în noaptea de Revelion într-un bar din stațiunea elvețiană de schi Crans-Montana, potrivit ultimelor date furnizate de autorităților din cantonul Valais.

Gianni, un tânăr de 19 ani din Geneva, a sosit la scurt timp după izbucnirea tragicului incendiu care a lovit Crans-Montana. El a relatat pentru publicația Tribune de Geneve ce a văzut în acel moment.

„Prin ferestre se vedea o flacără uriașă”, a spus Gianni, care a ajuns la fața locului la scurt timp după incendiul care a devastat barul Constellation din Crans-Montana (Valais).

El a povestit că un prieten trebuia să meargă la local și l-a sunat la cinci minute după explozie. Tânărul este membru al serviciului de protecție civilă din Geneva și a răspuns apelului. „Mi-am dat seama că pompierii aveau nevoie de ajutor, având în vedere amploarea dezastrului; erau mult prea mulți răniți”, a spus Gianni.

Crans-Montana
Se fac demersuri pentru a afla dacă au fost români implicați în explozia de la Crans Montana, Elveția

Tânărul a ajutat serviciile de urgență să transporte persoanele grav arse, precum și pe cele decedate. Au folosit tărgi improvizate, confecționate din mobilierul barului, pentru a le evacua. Cadavrele au fost așezate pe jos, în fața intrării. „Restaurantele din vecinătate au adus pături pentru a acoperi răniții”, a continuat Gianni. Locuitorul din Geneva a spus că a fost motivat de urgența situației, dar rămâne șocat: „Unii dintre pompieri plângeau”.

Mai mult, scrie Tribune de Geneve, pompierii nu dispuneau de resursele necesare pentru a face față numărului mare de victime ale incendiului.

Sursa: Tribune de Geneve

