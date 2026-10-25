Potrivit Inspectoratului General al Poliției (IGP), suspecții ar fi încercat să atragă tineri prin intermediul unor profiluri false de pe rețelele sociale, unele administrate din afara țării, scrie news.ro.

Vineri, ofițerii Inspectoratului Național de Investigații (INI) și ai Serviciului de Informații și Securitate (SIS), împreună cu procurorii Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) și cu sprijinul forțelor speciale, au efectuat mai multe percheziții în Chișinău, precum și în centrul și nordul țării.

Acțiunile au vizat persoane suspectate că ar fi lansat apeluri și ar fi instigat la violență și dezordini în masă.

„În urma acțiunilor desfășurate au fost obținute date care indică implicarea și atragerea tinerilor în activități de instigare, prin metode de manipulare, care ar fi urmărit diminuarea percepției asupra consecințelor acestor acțiuni”, a transmis IGP, citat de NewsMaker.

Profiluri false pe TikTok și Facebook

Potrivit informațiilor preliminare, în luna octombrie, membrii grupării ar fi acționat coordonat, urmărind obținerea unor beneficii financiare și organizarea unor acțiuni violente. Printre obiectivele atribuite suspecților s-ar fi numărat distrugerea sau deteriorarea intenționată a bunurilor publice și private.

Pentru a atrage participanți, aceștia ar fi creat profiluri false pe TikTok și Facebook, precum și canale pe Telegram, inclusiv unul denumit „ProtestMD”. Unele conturi ar fi fost administrate din afara țării, iar mesajele ar fi vizat în special tineri din instituțiile de învățământ profesional și superior.

Persoanele suspectate cooperează în prezent cu oamenii legii. Investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea celorlalte persoane care ar fi fost implicate.

Poliția le recomandă cetățenilor să fie precauți în privința mesajelor primite de la persoane necunoscute, să verifice informațiile înainte de a le distribui și să nu răspundă apelurilor la violență sau la distrugerea bunurilor.

Autoritățile avertizează că participarea la astfel de acțiuni poate atrage răspunderea juridică, inclusiv penală.