Câteva sute de persoane s-au adunat sâmbătă la Budapesta, pe un fundal muzical al etniei rome, pentru a cere demisia ministrului ungar al transporturilor după afirmaţiile acestuia de romi, care ar trebui - potrivit lui - "să cureţe toaletele scârboase" din trenuri, relatează France Presse.

Cuvintele lui Janos Lazar (foto, alături de Viktor Orban, la Casa Albă - n.red.) au suscitat indignare în contextul apropiatelor alegeri din 12 aprilie, la care sondajele independente plasează opoziţia în faţa partidului premierului naţionalist Viktor Orban, care conduce ţara de aproape 16 ani.

Puţini manifestanţi puteau fi văzuţi totuşi în apropierea parlamentului ungar la începutul manifestaţiei, pe o vreme rece şi ploioasă.

"Ei fac toate astea de teama de a pierde puterea. Când au nevoie de noi suntem 'romii cei buni' pe care îi dau ca exemplu; iar când nu au nevoie suntem 'romi criminali'", a declarat pentru AFP Gusztav Lakatos.

Pentru acest muncitor în construcţii de 38 de ani, cuvintele lui Lazar "depăşesc de această dată toate limitele".

Romii reprezintă cea mai mare minoritate din Ungaria, cu 7% din cei 9,5 milioane de locuitori

"Eu nu sunt rom, dar nu putem închide ochii. Lazar trebuie să demisioneze", intervine şi Barbara Budafoki, învăţătoare de 53 de ani, reproşând guvernului că "aţâţă ura".

Janos Lazar se exprimase într-o reuniune publică, în cadrul campaniei pentru alegerile legislative, pe fondul penuriei de mână de lucru în Ungaria, ţară închisă refugiaţilor.

Deşi îşi ceruse scuze, ministrul a fost ţinta manifestanţilor care protestau în cursul unui miting joi.

Adeseori victime ale discriminării, romii constituie cea mai mare minoritate naţională în Ungaria, cu circa 7% din cei 9,5 milioane de locuitori ai ţării.

Unii analişti politici estimează că remarcile lui Lazar ar putea penaliza la urne coaliţia conservatoare al lui Orban, după ce fusese susţinută masiv la ultimele alegeri.

Balint Horvath, în vânzător de 22 de ani, vrea să creadă că "această gaşcă de amatori" va fi "trimisă acasă în aprilie" şi că "oricine a comis crime va trebui să dea socoteală".

