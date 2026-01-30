France 24: Prezența vampirică a lui Viktor Orban în Transilvania. ”Este un subiect tabu”

Dalma dorește să lămurească lucrurile: s-a născut într-o familie maghiară din Ținutul Secuiesc, o subregiune a Transilvaniei. Este româncă de naționalitate, dar a crescut în cultura și limba maghiară. Prin urmare, se vede pe sine în primul rând prin această identitate: maghiară, din Transilvania, în România.

„Refuz să spun că sunt din România sau din Ungaria, pur și simplu nu voi spune asta”, declară Dalma, în vârstă de 25 de ani. „Așa că spun mereu: «Sunt din Transilvania, virgulă, România»”.

Într-un episod din „ Crescând în Europa ”, France 24 a călătorit în orașul Târgu Mureș, unde tinerii merg pe sârmă între două culturi.

Această regiune a României găzduiește una dintre cele mai mari comunități etnice maghiare din Europa, iar prim-ministrul ungar Viktor Orban a încercat să o influențeze pentru a obține voturi.

Transilvania nu este doar despre Dracula și castelul său – deși liderul unei alte țări a încercat să stabilească o influență oarecum vampirică asupra ei, se arată într-un reportaj realizat de France 24 .

În regiunea ei natală, cazul Dalmei este departe de a fi izolat: Ținutul Secuiesc găzduiește mai mulți maghiari decât români. Unele sate sunt chiar exclusiv vorbitoare de limbă maghiară, în timp ce orașele mai mari sunt bilingve. În orașul natal al Dalmei, Târgu Mureș, cunoscut în maghiară sub numele de Marosvasarhely, numele străzilor, indicatoarele și inscripțiile de la intrările în clădiri sunt toate în ambele limbi.

„Mă simt român, Transilvania face parte din România”, spune Radu, un student la medicină în vârstă de 24 de ani, care a crescut și el la Târgu Mureș, într-o familie românească. Se consideră „100% român” și, la fel ca mulți români din regiune, nu vorbește aproape deloc limba maghiară, deși recunoaște că prin cunoașterea limbii ar avea un avantaj semnificativ pentru practicarea medicinei acolo.

O regiune disputată

Prezența unei comunități maghiare numeroase în Transilvania datează de secole. Și pe bună dreptate: până în 1920, regiunea făcea parte din Ungaria - susține France 24. La sfârșitul Primului Război Mondial, la Versailles a fost semnat Tratatul de la Trianon, care a marcat destrămarea Imperiului Austro-Ungar. Astfel, Regatul Ungariei a pierdut o parte din teritoriul său și un număr mare de cetățeni vorbitori de limbă maghiară, inclusiv cei din Transilvania.

Astăzi, cele două comunități conviețuiesc destul de pașnic în Transilvania, dar unii oameni încă au sentimente puternice despre această problemă. În 2018, mai multe partide maghiare din regiune au prezentat un plan de autonomie teritorială și culturală, bazat pe modelul Cataloniei din Spania sau al Tirolului de Sud din Italia. Până în prezent, această inițiativă nu a avut succes.

„Este un subiect tabu”, spune Radu. „Trebuie să ne respectăm minoritățile, dar personal consider Transilvania ca parte a României. Cred cu tărie că Transilvania aparține României”.

În vizorul lui Viktor Orban

În Ungaria vecină, extrem de conservatorul Viktor Orban continuă să prezinte acest capitol din istoria Transilvaniei ca pe o rană deschisă pentru țara sa. Deși în multe privințe este un instrument retoric, atașamentul prim-ministrului maghiar față de Transilvania se reflectă și în investiții foarte reale în regiune, Ungaria finanțând școli, creșe, instituții media, lăcașuri de cult, stadioane și multe altele.

În 2011, Orban a decretat, de asemenea, că nu mai este necesar să locuiești pe teritoriul maghiar pentru a obține cetățenia maghiară. Cunoașterea limbii și dovedirea originii maghiare au fost de atunci considerate criterii suficiente. În urma decretului său, peste un milion de maghiari care locuiesc în străinătate, majoritatea în România, au obținut cetățenia. Și odată cu ea, dreptul de vot...

Dalma a obținut și un pașaport maghiar și este recunoscătoare pentru acesta. Acum locuiește și lucrează în capitala Ungariei, Budapesta. Dar privește măsurile lui Orban cu scepticism. „Când [acordarea cetățeniei] este legată de ideea că «Îți dau dreptul de vot», cred că transmite un mesaj diferit”, spune ea.

Mize politice de ambele părți ale graniței

Chiar dacă voturile diasporei maghiare din Transilvania reprezintă doar un număr foarte mic de locuri în Parlamentul maghiar, Orban ar putea încerca să joace șansele în favoarea sa, asigurându-le înainte de următoarele alegeri parlamentare maghiare din aprilie 2026.

Între timp, unii politicieni români de dreapta joacă cartea „patriotismului românesc” pentru a câștiga sprijinul electoratului, dând minorități, inclusiv numeroasa minoritate maghiară, drept țapi ispășitori pentru propriile scopuri politice.

Confruntată cu aceste probleme identitare tot mai mari, care este poziția noii generații? Mărturiile complete ale Dalmei și Radu pot fi aflate din acest nou epidos al serialului „Crescând în Europa”, realizat de televiziunea publică franceză.

