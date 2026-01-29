Premierul suveranist Viktor Orban a anunțat joi că va îngheța facturile la utilități pe luna ianuarie pentru toți maghiarii, un nou cadou electoral oferit de guvernul său înaintea alegerilor parlamentare decisive de pe 12 aprilie 2026.

Agenția Hirado scrie că Viktor Orban a anunțat introducerea înghețării utilităților încă de săptămâna trecută, iar joi au fost făcute publice și detaliile. ”Nu am mai avut o lună ianuarie atât de rece de zeci de ani”, a spus Viktor Orban, potrivit căruia ”toată lumea se confruntă cu costuri semnificative și neașteptate”. ”De aceea, guvernul a decis să introducă o înghețare a facturilor la utilități în ianuarie. Aceasta înseamnă că guvernul va acoperi costul consumului suplimentar de încălzire din ianuarie”, a precizat Viktor Orban.

Ministrul-șef al Cabinetului Prim-ministrului, Gergely Gulyás, a arătat că respectivul consum suplimentar al familiilor a fost de aproximativ 30% în ianuarie față de o factură normală. ”Prin urmare, guvernul a decis să acorde o reducere de 30% la consumul din ianuarie. Aceasta se aplică prețului de consum la facturile de gaze, iar pentru încălzirea centralizată se acordă o reducere de 30%”, a spus Gergely Gulyás.

Ungaria a ajuns cel mai sărac stat din Uniunea Europeană sub conducerea lui Viktor Orban

Potrivit acestuia, consumul suplimentar invocat ar însemna o povară suplimentară totală de 50 de miliarde de forinți (peste 130 de milioane de euro) pentru familiile maghiare, pe care o va plăti guvernul, din bani publici.

Subvenționarea facturilor la utilități este doar ultima măsură populistă luată de premierul suveranist Viktor Orban, aflat de aproape un an în campanie electorală pentru alegerile parlamentare decisive de pe 12 aprilie 2026.

Anterior, Viktor Orban a introdus a 13-a și apoi a 14-a pensie, a scutit total de impozit pe venit toate mamele sub 30 de ani, creșterea cu peste 60% a salariilor profesorilor în ultimii doi ani etc.

De 16 ani de când se află la putere, Viktor Orban a transformat Ungaria în cel mai sărac stat din Uniunea Europeană.



