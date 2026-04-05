Lavrov a discutat, duminică, cu omologul său iranian, Abbas Araghchi, relatează AFP.

„Partea rusă şi-a exprimat speranţa că eforturile depuse de o serie de ţări pentru a detensiona situaţia din jurul Iranului vor da roade, (...) lucru care ar fi facilitat de renunţarea Statelor Unite la limbajul ultimatumurilor şi de reluarea negocierilor”, a precizat ministerul rus într-un comunicat referitor la această discuţie între Serghei Lavrov şi Abbas Araghchi.

Cei doi miniştri au solicitat, de asemenea, încetarea „atacurilor nechibzuite şi ilegale împotriva instalaţiilor de infrastructură civilă”, printre care se numără şi centrala nucleară de la Bushehr, unde lucrează angajaţi ruşi.