De la producător, direct la consumator. Fermierii români au adoptat modelul „REKO” pentru a-și vinde produsele

Modelul este numit REKO și funcționează după principiul „de la producător, direct la consumator". În Baia Mare, fermierii comunică pe rețelele sociale oferta, iar clienții plasează comenzile. Apoi se întâlnesc o dată pe săptămână, timp de o oră, într-o locație prestabilită, și așa evită și costurile cu transportul.

De la pâine, prăjituri de casă, fructe și legume de sezon, până la produse rare, precum laptele proaspăt de măgăriță - toate se găsesc la vânzare, însă cu precomandă. Un cuplu are o fermă de păsări, la câțiva kilometri de Baia Mare și prepară produse îndrăznețe din carne de pui.

Andrada Drădean, producător: „Am venit cu produse făcute manual din carne de pui, salam din carne de pui cu boia și cu chimen, salam de pui natur, tobă de pui și cârnați de pui picanti. Mai avem pateul din ficat de pui, șuncă din piept de pui. În ultima perioadă, cea mai mare căutare o au aceste jumări de pui.”

Oamenii cumpără direct de la fermieri. Prețurile sunt mai mici. În plus, marfa e mereu proaspătă pentru că e pregătită în funcție de comenzi.

Clientă: „Sunt extraordinar de bune, eu cumpăr de ani de zile. Șuncă, salam, mici am cumpărat, cârnați picanți și nepicanți.”

Și un domn, alături de familie, fructifică tot ce are în grădină și în livadă.

Liviu Mureșan, producător: „De exemplu zacuscă cu ciuperci pleurotus, foarte bună și foarte gustoasă, zacuscă de fasole, de vinete. Aici avem roșii coapte în cuptor, rețeta noastră proprie. Am folosit tot din grădina și pomii noștri din livadă. Am început cu 20 de produse și am ajuns la 75 de produse pe sezon.”

Rețeaua de vânzare directă a hranei produsă local s-a extins în ultimii 3 ani.

Alexandru Barabaș, organizator: „Am avut un număr mic de producători, am început cu 15 și acum suntem 37 de producători. Am învățat unii de la alții și ne-am transmis know-how-ul, am adăugat ambalaje, etichete. Ideea acestui tip de vânzare directă este evitarea risipei alimentare.”

Astfel de afaceri întâlnim acum în Maramureș, Brașov și Cluj. Înainte, modelul REKO a fost implementat cu succes de finlandezi și francezi.

