Israelul amenință cu „cele zece plăgi” rebelii houthi după noi atacuri cu rachete

Stiri externe
04-09-2025 | 10:50
aviatie israel, avioane de lupta israel
Getty

Ministrul israelian al apărării Israel Katz a promis joi că va trimite "cele zece plăgi" asupra rebelilor houti din Yemen, după ce armata a informat cu privire la noi atacuri cu rachete în direcţia Israelului, informează AFP.

autor
Vlad Dobrea


"Rebelii houthi au tras din nou rachete asupra Israelului (...). Vom trimite cele zece plăgi" asupra lor, a scris Katz pe reţeaua socială X, o aluzie la cele zece plăgi trimise de Yahweh, Dumnezeul evreilor, asupra Egiptului pentru a-l convinge pe faraon să elibereze evreii din sclavie şi evocate în Biblie.

Armata israeliană a declarat joi dimineaţa că o rachetă trasă de rebelii houthi a căzut într-o zonă deschisă în afara teritoriului israelian, fără a declanşa sirenele de alertă.

Rebelii nu au reacţionat deocamdată la acest anunţ, însă au revendicat miercuri două atacuri cu rachete ce au vizat Israelul, care susţine că le-a interceptat.

Rebelii houthi au jurat sâmbătă că îl vor răzbuna pe premierul lor, ucis săptămâna trecută alături de alţi miniştri într-o lovitură israeliană asupra capitalei Sanaa pe care ei o controlează.

De la începutul războiului în Fâşia Gaza, declanşat de atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas contra Israelului pe 7 octombrie 2023, rebelii houthi şi-au înmulţit atacurile cu drone şi rachete contra Israelului şi a unor nave comerciale care au legătură cu el în largul Yemenului, afirmând că acţionează în solidaritate cu palestinienii.

Drept represalii, Israelul a lovit poziţiile lor în mai multe rânduri.

Sursa: Agerpres

