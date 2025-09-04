Israelul amenință cu „cele zece plăgi” rebelii houthi după noi atacuri cu rachete

Ministrul israelian al apărării Israel Katz a promis joi că va trimite "cele zece plăgi" asupra rebelilor houti din Yemen, după ce armata a informat cu privire la noi atacuri cu rachete în direcţia Israelului, informează AFP.



"Rebelii houthi au tras din nou rachete asupra Israelului (...). Vom trimite cele zece plăgi" asupra lor, a scris Katz pe reţeaua socială X, o aluzie la cele zece plăgi trimise de Yahweh, Dumnezeul evreilor, asupra Egiptului pentru a-l convinge pe faraon să elibereze evreii din sclavie şi evocate în Biblie.

Armata israeliană a declarat joi dimineaţa că o rachetă trasă de rebelii houthi a căzut într-o zonă deschisă în afara teritoriului israelian, fără a declanşa sirenele de alertă.

Rebelii nu au reacţionat deocamdată la acest anunţ, însă au revendicat miercuri două atacuri cu rachete ce au vizat Israelul, care susţine că le-a interceptat.

Rebelii houthi au jurat sâmbătă că îl vor răzbuna pe premierul lor, ucis săptămâna trecută alături de alţi miniştri într-o lovitură israeliană asupra capitalei Sanaa pe care ei o controlează.

De la începutul războiului în Fâşia Gaza, declanşat de atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas contra Israelului pe 7 octombrie 2023, rebelii houthi şi-au înmulţit atacurile cu drone şi rachete contra Israelului şi a unor nave comerciale care au legătură cu el în largul Yemenului, afirmând că acţionează în solidaritate cu palestinienii.

Drept represalii, Israelul a lovit poziţiile lor în mai multe rânduri.

