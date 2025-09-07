Israel amenință cu „măsuri unilaterale" dacă țările occidentale vor recunoaște statul palestinian

07-09-2025 | 16:27
Israel, tanc, razboi
Șeful diplomației israeliene, Gideon Saar, a avertizat duminică că recunoașterea statului palestinian de către țările occidentale ar putea determina Israelul să ia „măsuri unilaterale".

Mihai Niculescu

Au apărut deja informații despre posibile proiecte de anexare a unor părți din Cisiordania ocupată.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat în iulie că Franța va recunoaște statul palestinian la Adunarea Generală a ONU de la sfârșitul lunii septembrie. În urma acestui anunț, mai multe țări, printre care Canada, Australia și Belgia, și-au anunțat intenția de a face același lucru, conform AFP, preluat de Agerpres.

Marea Britanie a declarat în august că le va urma exemplul dacă nu se va ajunge la un armistițiu în Gaza, unde Israelul duce un război împotriva Hamas ca răspuns la atacul lansat de această mișcare islamistă palestiniană pe 7 octombrie 2023 pe teritoriul israelian.

Critici dure la adresa inițiativelor occidentale

„State precum Franţa şi Marea Britanie, care au insistat asupra aşa-zisei recunoaşteri (a unui stat palestinian), au comis o greşeală enormă", a declarat Saar în cadrul unei conferințe de presă cu omologul său danez Lars Løkke Rasmussen, aflat în vizită la Ierusalim.

lansare satelit
Israelul lansează satelitul militar Ofek 19: ”Un mesaj către toţi inamicii noştri, oriunde s-ar afla: îi supraveghem”

„Nu se poate disocia problema statului de cea a păcii, deoarece acest lucru ar face pacea şi mai dificil de atins", a adăugat șeful diplomației israeliene. „Acest lucru va împinge Israelul să ia, de asemenea, măsuri unilaterale", a avertizat el, fără a preciza care anume.

Avertismentele oficialilor americani

Șeful diplomației americane, Marco Rubio, a criticat pe 4 septembrie intenția unor țări occidentale de a recunoaște un stat palestinian, afirmând că le-a avertizat cu privire la posibile represalii din partea Israelului sub forma anexării unor teritorii din Cisiordania.

Rubio a refuzat să se alăture condamnării mondiale a planului de colonizare în Cisiordania, teritoriu palestinian ocupat de Israel din 1967.

Planuri controversate de colonizare

În august, Israelul a aprobat un proiect major de construire a 3.400 de locuințe într-o zonă din Cisiordania, care, potrivit comunității internaționale, ar pune în pericol viabilitatea unui viitor stat palestinian.

Ministrul israelian de extremă dreapta Bezalel Smotrich a fost și mai explicit în amenințările sale, declarând anterior, adresându-se liderilor europeni: „Dacă veţi recunoaşte un stat palestinian în septembrie, răspunsul nostru va fi aplicarea suveranităţii israeliene asupra tuturor părţilor din Iudeea şi Samaria", numele pe care Israelul îl folosește pentru a desemna Cisiordania.

Limitele recunoașterii simbolice

Recunoașterea unui stat palestinian ar fi în mare parte simbolică, din cauza refuzului Israelului de a accepta crearea unui astfel de stat, la care aspiră palestinienii.

Sursa: Agerpres

Prima dintre cele patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva Guvernului Bolojan a picat. Bolojan: „E doar zgomot”
Stiri Politice
Prima dintre cele patru moțiuni de cenzură depuse de Opoziție împotriva Guvernului Bolojan a picat. Bolojan: „E doar zgomot”

Parlamentul a început dezbaterea celor patru moţiuni de cenzură depuse împotriva Guvernului Bolojan în urma angajării răspunderii pe Pachetul 2 de măsuri fiscale. Opoziţia cere amânarea ședinței pentru luni, chiar dacă cvorumul este deja asigurat.

Scandal în Parlament, pe tema cvorumului. Cerința AUR, respinsă de preşedintele de şedinţă
Stiri Politice
Scandal în Parlament, pe tema cvorumului. Cerința AUR, respinsă de preşedintele de şedinţă

Votul pe prima moțiune de cenzură, dezbătută duminică în Parlament pe tema sănătății, a fost blocat câteva minute după ce AUR a cerut apel nominal pentru verificarea cvorumului.

Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian
Stiri externe
Rusia a lansat cel mai mare atac cu drone de la începutul războiului. Kievul cere din nou sprijin antiaerian

Rusia a lansat sâmbătă noaptea 805 drone şi 13 rachete asupra Ucrainei, informează forţele aeriene ucrainene; apărarea antiaeriană a reuşit să doboare 751 de drone şi patru rachete.

