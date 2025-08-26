Amnesty International cere anchetă pentru crime de război în sudul Libanului. Distrugeri „masive” făcute de Israel

26-08-2025 | 11:50
Liban, Beirut
AFP

Organizația de apărare a drepturilor omului Amnesty International a solicitat marți deschiderea unei anchete pentru "crime de război" în urma distrugerilor "masive" provocate de armata israeliană în sudul Libanului.

Mihai Niculescu

Acuzații grave privind distrugerile deliberate

„Distrugerea masivă și deliberată de bunuri civile și terenuri agricole de către armata israeliană în sudul Libanului trebuie să facă obiectul unei anchete pentru crime de război", a subliniat Amnesty International într-un comunicat oficial, informează AFP, preluat de Agerpres.

Acuzațiile se referă la perioada de după armistițiul anunțat pe 27 noiembrie 2024, care a pus capăt unui an de ostilități între Israel și Hezbollah, incluzând două luni de război deschis cu desfășurarea de trupe israeliene la sol.

Acordul de armistițiu și încălcările sale

Acordul prevedea retragerea combatanților mișcării libaneze Hezbollah de la frontieră, desfășurarea armatei libaneze și destructurarea infrastructurilor mișcării. Israel trebuia să se retragă total, însă continuă să mențină forțe armate în mai multe sectoare frontaliere considerate strategice.

mina de aur africa
Atac armat la o mină de aur din Nigeria, cu zeci de morți. ”Bandiții au ucis minerii pe loc”

„Distrugerea de către armata israeliană de terenuri, case și alte bunuri civile în sudul Libanului a făcut ca zone întregi să devină de nelocuit și a distrus nenumărate vieți", a declarat Erika Guevara Rosas, directoare generală pentru cercetare a Amnesty International.

Amploarea distrugerilor documentate

Analiza realizată de ONG pentru perioada cuprinsă între începutul invaziei terestre în octombrie 2024 și sfârșitul lui ianuarie 2025 arată că „peste 10.000 de structuri au fost grav avariate sau distruse în timpul acestei perioade", majoritatea după data de 27 noiembrie.

„Forțele israeliene au utilizat explozivi puși manual și buldozere pentru a distruge structuri civile, între care case, moschei, cimitire, drumuri, parcuri și terenuri de fotbal, în 24 de aglomerări", precizează raportul, care se sprijină pe înregistrări video, fotografii și imagini prin satelit autentificate.

Comportament nepotrivit al soldaților

Raportul conține și detalii tulburătoare despre comportamentul soldaților israelieni: „În unele înregistrări video, sunt filmați soldați în timp ce sărbătoresc distrugerile, cântând și bucurându-se", se menționează în document.

Amnesty subliniază că „în numeroase cazuri, distrugerile masive de structuri civile au fost comise de armata israeliană în lipsa manifestă a unei necesități militare imperioase și cu încălcarea dreptului internațional umanitar".

ONG-ul adaugă o precizare importantă: „faptul că o clădire civilă a fost utilizată anterior de o parte implicată în conflict nu face automat din ea un obiectiv militar".

Organizația precizează că a adresat întrebări autorităților israeliene privind aceste acuzații, însă fără a obține vreun răspuns din partea acestora.

Impactul economic al conflictului este considerabil. În martie, Banca Mondială a evaluat costul economic al războiului pentru Liban la 14 miliarde de dolari, dintre care 6,8 miliarde reprezintă distrugeri cauzate infrastructurilor.

