Cei 21 de membri ai biroului Adunării CPI au decis "cu majoritate calificată să îl suspende pe procuror din funcţie cu efect imediat", potrivit unui comunicat.

"Biroul subliniază că această suspendare nu indică rezultatul final" al acestui caz, care trebuie decis cât mai curând posibil de cele 125 de state membre, se adaugă în comunicat.

Khan, care face obiectul unei anchete, s-a retras din funcţie în mai 2025 pentru a se apăra, respingând acuzaţiile împotriva sa.

El a fost recuzat din dosarul pentru crime împotriva umanităţii care îl vizează pe fostul preşedinte filipinez Rodrigo Duterte.

Khan a emis mandate de arestare pentru Putin în 2023 și Netanyahu, în 2024

În funcţie din iunie 2021, procurorul britanic în vârstă de 55 de ani a ţinut prima pagină a ziarelor în 2024 prin obţinerea unor mandate de arestare pe numele prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu şi al fostului său ministru al apărării, Yoav Gallant, în legătură cu războiul din Fâşia Gaza.

CPI, cu sediul la Haga, a emis, de asemenea, mandate de arestare pentru înalţi oficiali Hamas, care au fost ucişi între timp.

Karim Khan s-a confruntat cu o cerere de recuzare din partea Israelului şi a fost sancţionat de Statele Unite.

Procurorul CPI Karim Khan a emis, de asemenea, în martie 2023 un mandat de arestare și pe numele lui Vladimir Putin, acuzându-l pe preşedintele rus de crime de război pentru "deportarea ilegală" a mii de copii ucraineni în cadrul conflictului dintre Moscova şi Kiev.