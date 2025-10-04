Prințul William vrea o monarhie flexibilă, departe de practicile trecutului: „Schimbarea e pe agenda mea”

04-10-2025 | 12:48
Când va fi rege al Marii Britanii, prințul de Wales are de gând să reformeze monarhia. William și-a destăinuit intențiile într-un interviu inedit, acordat unui actor canadian care realizează o emisiune de călătorii.

Fiul cel mare al regelui Charles s-a oferit să-i arate personal oaspetelui său castelul și domeniul Windsor.
A vorbit cu emoție despre istoria familiei sale, dar și despre greutățile cu care se confruntă.

Și, pentru a-și flata oaspetele, actorul canadian Eugen Levy, viitorul rege i-a mărturisit că în adolescență a fost fan al seriei de filme American Pie – filmele despre maturizare în care Levy juca rolul unui tată suferind.

În timp ce îl conducea prin cele mai impunătoare încăperi ale castelului milenar, prințul William a vorbit despre istoria familiei.

Eugene Levy: Vă simțiți vreodată copleșit de istoria acestui loc?

Prințul William l-a numit cavaler pe Gary Oldman
Prințul William l-a numit cavaler pe Gary Oldman la Castelul Windsor. FOTO

Prințul William: „Când o spuneți așa, îmi pare că ar trebui să răspund da. Dar nu, n-aș zice că mă simt copleșit de istorie, alte lucruri mă copleșesc, nu istoria. Dar cred că, dacă nu ai grijă, istoria te poate împovăra și sufoca. Dacă ești prea atașat de istorie, nu poți avea deloc flexibilitate. Și aș vrea să schimb lucrul ăsta”.

Îmi place să pun lucrurile sub semnul întrebării, asta vreau să spun. Moștenitorul tronului a explicat că vrea să facă schimbări de care vor fi mândri copiii săi.

Prințul William: „Sper să nu ne întoarcem la unele dintre practicile din trecut, cu care am crescut eu și Harry. Și voi face tot ce pot să mă asigur că nu regresăm în această situație. Cred că pot spune cu siguranță că schimbarea este pe agenda mea. Nu mă tem de ea, asta e partea care mă entuziasmează, ideea de a putea aduce o schimbare. Nu una radicală, dar schimbări care cred că sunt necesare”.

Discuția a devenit și mai personală la o halbă de bere în pubul Two Brewers, situat aproape de Castelul Windsor. Prințul n-a ascuns cât de mult l-au afectat problemele de sănătate ale soției și ale tatălui său.

Prințul William: „Aș zice că 2024 a fost cel mai greu an al vieții mele. Viața ne testează și pe noi și cu siguranță poate fi o provocare uneori. Sunt atât de mândru de soția mea și de tatăl meu, pentru modul în care s-au descurcat anul trecut. Și copiii mei s-au descurcat excelent”.

Marea Britanie, rege, printul williams

Dată publicare: 04-10-2025 12:48

