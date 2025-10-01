Prințul William l-a numit cavaler pe Gary Oldman la Castelul Windsor. FOTO

01-10-2025 | 07:37
Prințul William l-a numit cavaler pe Gary Oldman
Unul dintre cei mai iubiţi actori britanici, Gary Oldman, a fost făcut cavaler de prințul William.

Starul a primit titlul nobiliar într-o ceremonie desfășurată la Castelul Windsor. În vârstă de 67 de ani, Gary Oldman și-a construit o carieră timp de 4 decenii.

Un moment de referință a avut loc în 2018, când a câștigat un premiu Oscar pentru rolul său din filmul „Darkest Hour”, unde l-a interpretat pe Winston Churchill. Celebrul actor continuă să fascineze publicul pe micul și marele ecran.

În prezent, poate fi văzut într-un serial difuzat pe o platformă de streaming, fiind liderul unei echipe de agenți MI-5.

