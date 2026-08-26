Cuplul princiar, a cărui întoarcere iminentă în Regatul Unit a fost dezvăluită săptămâna trecută, a călătorit din California la bordul unui avion privat care a aterizat în jurul prânzului pe Aeroportul din Birmingham, în centrul Angliei, potrivit BBC și The Telegraph, scrie Agerpres.

Contactat de AFP, purtătorul lor de cuvânt nu a dat curs solicitării de a face declarații pe această temă.

Fiul cel mic al regelui Charles al III-lea și soția sa au părăsit Regatul Unit în 2020, după o ceartă cu familia regală britanică din cauza unor declarații șocante despre membrii acesteia, și locuiau în statul american California alături de cei doi copii ai lor - Archie, în vârstă de șapte ani, și Lilibet, în vârstă de cinci ani.

Locul în care vor locui pe durata șederii lor în Regatul Unit rămâne necunoscut, însă presa britanică a menționat regiunea Cotswolds, o zonă exclusivistă din mediul rural, situată lângă Oxford, la nord-vest de Londra.

Copiii lor au fost înscriși la o școală britanică înainte de începerea anului școlar din luna septembrie.

Regele Charles se bucură că îi va putea vedea mai des

Biroul de presă de la Palatul Buckingham a anunțat că regele Charles al III-lea se bucură de posibilitatea de a-i vedea mai des pe Harry, Meghan și copiii lor în calitate de persoană privată, dar că statutul lor de simpli cetățeni nu se va schimba.

Harry și Meghan nu mai sunt membri cu rol activ ai familiei regale britanice din anul 2020.

Anunțul despre revenirea cuplului princiar în Regatul Unit a surprins opinia publică britanică, chiar dacă prințul Harry declarase de mai multe ori că îi era dor de țara lui natală și că spera într-o „reconciliere” cu familia sa.

Nu sunt cunoscute motivele plecării lor din California, însă, potrivit unor informații apărute în presă, Meghan, o fostă actriță americană, ar fi primit o ofertă de a interpreta un rol într-o producție care se filmează în Regatul Unit.

Prințul Harry coordonează, de asemenea, pregătirile pentru următoarea ediție a Jocurilor Invictus, un eveniment sportiv internațional pe care el însuși l-a creat pentru a-i ajuta pe foștii militari răniți pe front și care urmează să se desfășoare în 2027 la Birmingham.

Revenirea lui Harry și Meghan se anunță dificilă

Însă această revenire se anunță dificilă, întrucât ducele și ducesa de Sussex se numără printre cei mai nepopulari membri ai familiei regale britanice, după numeroasele critici pe care le-au formulat la adresa acesteia, în special față de prințul William, fratele lui Harry și totodată moștenitorul tronului.

De altfel, fiul cel mare al suveranului britanic nu a avut deocamdată nicio reacție publică după anunțul referitor la întoarcerea în țară a fratelui său.

În ultimii ani, Harry, în vârstă de 41 de ani, a revenit de mai multe ori în Regatul Unit. Iar în această vară, el s-a întors, însoțit pentru prima dată după 2022 de soția sa și de copiii lor, cu ocazia unui sejur de câteva zile, în timpul căruia toți patru au fost primiți într-o vizită privată de regele Charles și de regina Camilla.