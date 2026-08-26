Un copil de 10 ani a fost folosit de o grupare infracţională din Arad pentru vânzare de droguri. 10 suspecţi au fost reţinuţi

Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Arad a informat miercuri, printr-un comunicat de presă, că nouă bărbaţi şi o femeie sunt cercetaţi pentru că, în cursul acestui an, ar fi procurat, deţinut, manipulat, intermediat şi vândut direct canabis şi substanţe cristaline (3CMC, 4 CMC şi á-Etilaminopentiofenona), cu sume între 100 şi 1.400 de lei la o tranzacţie, scrie Agerpres.

"De asemenea, cercetările au arătat faptul că două dintre persoane, un bărbat şi o femeie, membri ai aceleiaşi familii, ar fi comercializat canabis inclusiv prin intermediul unui minor, de 10 ani", se arată în comunicatul IPJ Arad.