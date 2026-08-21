Însă, deși Harry și Meghan s-au bucurat de un oarecare succes în industria divertismentului, domnia lor la Hollywood s-a dovedit de scurtă durată, iar California a primit vestea plecării lor înapoi în Marea Britanie cu o ridicare din umeri.

În încercarea de a-și îndeplini visul american, cei doi au spus că își doreau mai mult decât independență financiară.

În interviul lor de mare audiență acordat lui Oprah Winfrey în 2021, Meghan a descris libertatea de a lua propriile decizii drept „eliberatoare”.

Harry a declarat ulterior că America i-a oferit familiei sale un grad de intimitate și libertate de care „fără îndoială nu s-ar fi putut” bucura în Marea Britanie și că aceasta era viața pe care mama sa, Diana, și-ar fi dorit-o pentru el.

Cuplul s-a stabilit în Montecito, o enclavă a celebrităților aflată la câteva ore la nord de Los Angeles, avându-i drept vecini pe Oprah Winfrey, Gwyneth Paltrow și Rob Lowe.

Contracte de milioane de dolari

Au urmat contracte de milioane de dolari pentru podcasturi și cu Netflix.

„Erau extrem de căutați, erau nume care ajungeau imediat în presă și atrăgeau instantaneu atenția”, spune Stacy Jones, director executiv al Hollywood Branded, o agenție de marketing și relații publice.

„Există petreceri fără sfârșit, evenimente fără sfârșit și nenumărate lucruri de făcut dacă ești o celebritate la Hollywood”, spune ea.

„Dar îți dai repede seama că toate aceste lucruri nesfârșite au rolul de a promova ceva care trebuie vândut.”

Iar cuplul regal avea multe de vândut.

Elizabeth Holmes, jurnalistă și observatoare a Familiei Regale stabilită în Los Angeles, autoarea cărții „HRH: So Many Thoughts on Royal Style”, spune: „Cred că unul dintre motivele pentru care acest lucru [plecarea soților Sussex din SUA] m-a surprins a fost faptul că părea că începuseră să se acomodeze cu viața lor din California.”

Nu toată lumea este însă tristă să-i vadă plecând. New York Post, publicație adesea extrem de critică la adresa cuplului, a întâmpinat vestea plecării lor cu titlul „Throne Back!”, declarând că „lungul coșmar național” al Americii s-a încheiat.

Ironiile tabloidului au ignorat în mare măsură o realizare rară a cuplului la Hollywood. Cei doi au reușit ceva ce majoritatea nou-veniților în Tinseltown nu reușesc niciodată: să convingă unele dintre cele mai mari companii din industrie să investească masiv în ei.

Totuși, atragerea investițiilor inițiale s-a dovedit mai ușoară decât menținerea lor.

Decăderea

Contractul lor pe mai mulți ani cu Spotify, despre care s-a relatat că valora până la 25 de milioane de dolari (18,3 milioane de lire sterline), a produs podcastul „Archetypes” al lui Meghan, format din 12 episoade și având invitați precum Serena Williams și Mariah Carey.

În 2023, însă, Spotify și Archewell Audio, compania cuplului, au anunțat că au „convenit de comun acord să se despartă”.

Contractul lor pe cinci ani cu Netflix, semnat în 2020 și despre care s-a relatat că valora între 60 și 100 de milioane de dolari, a dus la realizarea mai multor producții.

Între timp, acesta a fost înlocuit de un acord mai puțin profitabil, pe fondul unui declin mai amplu al industriei de divertisment.

În spatele acestor proiecte, afacerea de producție a soților Sussex s-a confruntat și cu o fluctuație ridicată a personalului, existând relatări potrivit cărora unii foști angajați se autointitulau în privat „Sussex Survivors Club” („Clubul supraviețuitorilor Sussex”).

Și Harry a avut succes comercial, însă în mare parte atunci când și-a vândut propria poveste despre viața în familia regală.

Volumul său de memorii, „Spare”, a devenit un fenomen editorial și ar fi venit cu un avans de 20 de milioane de dolari.

Cartea s-a vândut în peste șase milioane de exemplare la nivel mondial, devenind cea mai rapid vândută carte de non-ficțiune din istorie.

Ca parte a campaniei de promovare, Harry a purtat o conversație publică cu specialistul în traumă Dr. Gabor Maté, în cadrul căreia a analizat modul în care copilăria sa în familia regală l-a influențat.

Într-un interviu acordat joi BBC Newsnight, Maté a declarat că Harry i s-a părut „foarte agreabil, foarte sensibil” și o persoană care face tot posibilul pentru a se asigura că „nu își transmite traumele copiilor săi”.