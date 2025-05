Prinţul Harry a spus că şi-ar dori să se împace cu familia sa, la scurt timp după ce a pierdut un proces privind securitatea

Prinţul Harry a spus că şi-ar dori să se împace cu familia sa, la scurt timp după ce a pierdut un proces pe tema gradului de securitate la care are dreptul atunci când vizitează Marea Britanie.

În cadrul interviului, fiul cel mic al regelui Charles a admis că e devastat pentru că a pierdut procesul.

Și a adăugat că, în condiţiile în care statul nu îi asigură paza, e imposibil pentru el să-şi aducă familia în ţara sa natală.

Harry a mai spus că speră ca regele Charles să îl ajute să treacă peste problemele legale, deşi palatul Buckingham a transmis că acestea au fost deja examinate de justiţie.

Prinţul a pierdut dreptul la paza acordată membrilor familiei regale, atunci când a renunţat la îndatoririle regale şi a emigrat în Statele Unite.

Harry: ”Desigur, unii membri ai familiei mele nu mă vor ierta niciodată pentru că am scris o carte. Desigur, nu mă vor ierta niciodată pentru multe alte lucruri. Dar există... mi-aș dori o împăcare cu familia mea. Nu are rost să continuăm să ne certăm, viața e prețioasă. Nu știu cât timp mai are tatăl meu. Nu vrea să vorbească cu mine din cauza acestor chestiuni legate de securitate. Dar ar fi frumos să ne împăcăm”.

