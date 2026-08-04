Prințesa Isabella a Danemarcei a început stagiul militar. Va petrece 11 luni în Regimentul de Husari de Gardă | FOTO

Cu un zâmbet larg pe buze şi cu un rucsac în spate, tânăra de 19 ani a sosit la cazarma Antvorskov din oraşul Slagelse, unde va efectua serviciul militar în cadrul Regimentului de Husari de Gardă, timp de 11 luni, scrie Agerpres.

Potrivit agenţiei de presă Ritzau, 1.600 de tineri din Danemarca au început luni un nou stagiu al serviciului militar de bază, cu durată prelungită.