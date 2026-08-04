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Prințesa Isabella a Danemarcei a început stagiul militar. Va petrece 11 luni în Regimentul de Husari de Gardă | FOTO

Stiri externe
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Ritzau / The Royal House

Prinţesa Isabella a Danemarcei a început luni stagiul militar, informează DPA. Este printre primele femei daneze care încep noul serviu militar obligatoriu, prelungit de la 4 la 11 luni. 

autor
Cristian Anton

Cu un zâmbet larg pe buze şi cu un rucsac în spate, tânăra de 19 ani a sosit la cazarma Antvorskov din oraşul Slagelse, unde va efectua serviciul militar în cadrul Regimentului de Husari de Gardă, timp de 11 luni, scrie Agerpres.

Potrivit agenţiei de presă Ritzau, 1.600 de tineri din Danemarca au început luni un nou stagiu al serviciului militar de bază, cu durată prelungită.

Danemarca a prelungit recent serviciul militar de bază de la patru la 11 luni, din cauza schimbării situaţiei de securitate din Europa.

Copenhaga a introdus, de asemenea, serviciul militar obligatoriu pentru femeile cu vârste de peste 18 ani - deşi continuă să recruteze doar o parte din fiecare grupă de vârstă.

Acest lucru înseamnă că Isabella, cea de-a doua fiică a regelui Frederik al X-lea şi a reginei Mary, se numără printre primele femei daneze care încep noul serviciu militar de bază prelungit.

Presa daneză a relatat, citând Casa Regală a Danemarcei, că prinţesa Isabella va renunţa la orice remuneraţie pe durata serviciului militar.

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Sursa: Agerpres StirilePROTV

Etichete: printesa, danemarca, stagiu militar,

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