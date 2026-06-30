Prințesa de Wales a publicat o nouă fotografie în care apare zâmbind pe vârful muntelui Ben Nevis, îmbrăcată într-o jachetă impermeabilă și cu bețele de drumeție în spate, arătând cam zdrențuită – așa cum era de așteptat după ce a escaladat cel mai înalt vârf din Scoția în doar 24 de ore, scrie Independent.

Tocmai terminase sâmbătă provocarea „Three Peaks Challenge”, ca parte a unei misiuni profund personale de a pune în lumină viața în timpul și după cancer și de a strânge fonduri pentru o organizație caritabilă dedicată luptei împotriva cancerului.

„Am acceptat provocarea «National Three Peaks Challenge», nu doar ca pe un efort fizic, ci ca pe o șansă de a explora viața dincolo de diagnostic și de a da ceva înapoi”, a scris ea într-un mesaj emoționant, după ce a finalizat cu succes tratamentul împotriva cancerului în 2025.

Dar ceea ce iese în evidență în fotografie este faptul că, atunci când Kate, în vârstă de 44 de ani, a ajuns pe vârful muntelui – o călătorie istovitoare de 23 de mile, cu o ascensiune de 3.064 de metri – a făcut-o purtând inelul de logodnă cu safir și diamante.

Inelul emblematic care a aparținut regretatei mame a lui William, Diana, Prințesa de Wales, ocupă locul central în imagine, în timp ce Kate își așează mâna stângă pe piatră. La linia de sosire a fost întâmpinată de familia sa, care o aclama, printre care se aflau soțul ei, Prințul William, copiii lor, Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis, precum și părinții ei, Carole și Michael, și fratele ei, James Middleton.

Este o ocazie perfectă pentru o fotografie cu Kate și inelul. Și, deși este minunat că moștenirea Dianei dăinuie în atât de multe feluri, aceasta se transformă adesea în „provocarea Diana”: cine seamănă cu adevărat cel mai mult cu Diana și cine o face cel mai bine – Kate sau Meghan?

Este o bătălie continuă de a-i aduce omagiu ținutelor sale, de a o imita – chiar și privirile din profil care ne amintesc de Diana – și aceasta reapare constant. Fie că se face intenționat, subconștient – sau ca un semn sincer de respect față de soacra lor, pe care niciuna dintre soțiile lui William și Harry nu a cunoscut-o vreodată, acest gen de imagini ne determină să ne gândim: „Oh, este exact ca Diana”.

Kate îi aduce omagii Dianei

La ceremonia „Trooping the Colour” de la începutul acestei luni, Kate a purtat o rochie-palton albastru deschis de la Catherine Walker, cu borduri albe – un omagiu direct adus ținutei albastru deschis și alb pe care Diana a purtat-o în 1987 la slujba de Paște a familiei regale – tot de la Catherine Walker.

Când Kate a ieșit din aripa Lindo la nașterea prințului George în 2013, ea a purtat celebra rochie albastră deschisă cu buline de la Jenny Packham, un tribut adus rochiei verzi cu buline pe care Diana o purtase atunci când l-a prezentat pe prințul William lumii întregi la același spital în 1982.

Chiar înainte de a se căsători cu un membru al familiei regale, Kate a purtat o jachetă matlasată de un roșu aprins, cu mănuși negre, în timp ce schia la Klosters în 2005 alături de prințul William, ținută identică cu cea purtată de Diana într-o vacanță la schi în aceeași stațiune, în 1986.

Meghan reia simbolurile Dianei

Desigur, Meghan face cât poate de multe trimiteri la moștenirea lăsată de Diana. Pălăria tip fascinator, verde-smarald, purtată de Meghan la slujba de Commonwealth Day din 2020 a fost aproape identică cu cea purtată de Diana la parada Trooping the Colour din 1982, pe balconul Palatului Buckingham.

Hanoracul mov al Universității Northwestern, pe care Meghan l-a purtat într-un selfie publicat pe Instagram în 2025, amintește de cel purtat de Diana în anii ’90. Iar ce loc ar fi fost mai potrivit pentru a afișa fostul ceas Cartier Tank Française al Dianei decât la încheietura mâinii, în timp ce gătea și realiza diverse proiecte acasă, în Montecito, în emisiunea sa de pe Netflix, With Love, Meghan?

Meghan a fost acuzată că o „imită” pe Diana pentru a-și consolida imaginea publică, inclusiv atunci când ea și Harry au făcut, la începutul acestui an, o călătorie „umanitară” în Iordania, un tip de vizită pentru care Diana devenise celebră ca „Prințesa inimilor”.

Asemănările au fost remarcate și în postură: Meghan a recreat celebra poziție cu picioarele încrucișate a Dianei în ședința foto pentru coperta Harper’s Bazaar de anul trecut, postură pe care Diana a adoptat-o pentru prima dată într-un pictorial pentru Vogue, în 1994. De asemenea, interviul acordat de Meghan lui Oprah în 2021 a fost comparat cu celebrul interviu al Dianei pentru emisiunea Panorama a BBC, din 1995. Ambele au vorbit public despre dificultățile vieții în familia regală, problemele de sănătate mintală și sentimentul de izolare resimțit în interiorul monarhiei. Ecourile poveștii Dianei sunt evidente.

Harry explică asemănările soției sale cu Diana

La rândul său, Harry a vorbit despre faptul că Meghan îi amintește de mama sa, în documentarul Netflix Harry & Meghan.

„Atât de multe dintre lucrurile care o definesc pe Meghan și felul în care este ea seamănă foarte mult cu mama mea. Are aceeași compasiune. Are aceeași empatie; are aceeași încredere în sine. Are aceeași căldură umană.”, a spus el.

William și Harry caută trăsături comune

Adevărul este că atât Harry, cât și William au fost atrași de femei care au trăsături ale Dianei, indiferent dacă acestea încearcă sau nu, în mod strategic, să o imite.

În același timp, căldura autentică a lui Kate în rolul de mamă obișnuită – participând la competițiile sportive școlare și ducându-și copiii la școală – are paralele evidente cu stilul relaxat și lipsit de rigiditate al Dianei în creșterea copiilor. Totuși, asemenea fostei sale soacre, Kate pare să aibă și o latură anxioasă și nu pare întotdeauna pe deplin confortabilă în propria piele.