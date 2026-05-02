Charlotte, copilul mijlociu și singura fiică a Prințului William și a Prințesei Catherine, apare zâmbind într-un câmp însorit. Ea poartă un pulover în dungi negre și roșii, asortat cu blugi albaștri, potrivit BBC.

Imaginea, nemaivăzută până acum, a fost realizată de fotograful Matt Porteous în timpul vacanței de Paște a familiei în Cornwall.

Distribuind fotografia pe rețelele sociale, Kensington Palace a scris: „Îi dorim lui Charlotte o aniversare de 11 ani foarte fericită!”, urmat de un emoji cu tort.

Miercuri, Prințul William și Prințesa Catherine i-au încântat pe fani și prin publicarea unui nou portret de familie, marcând 15 ani de căsnicie.

Portret de familie și momente din vacanța de Paște

În fotografie, William și Catherine sunt surprinși întinși pe iarbă, zâmbind, alături de copiii lor — Prințul George, Prințesa Charlotte și Prințul Louis — precum și de cei doi câini ai familiei, Orla și Otto, în timpul vacanței de Paște.

Fotografiile au fost realizate de Porteous în timpul șederii lor în Cornwall.

Porteous, stabilit în Jersey, a mai primit în trecut comenzi regale din partea lui William și Catherine, inclusiv pentru momente din culisele botezului lui Louis, felicitări de Crăciun și portrete oficiale.

Portretul aniversar al lui Charlotte vine la doar o zi după ce familia de Wales a sărbătorit prima aniversare a celui de-al doilea câine al lor, Otto.

Aceștia au distribuit o fotografie cu animalul de companie, surprins stând într-un câmp în Cornwall, însoțită de mesajul: „Bine ai venit în familie, Otto! 1 an astăzi.”

Prințesa Charlotte — cunoscută oficial ca Alteța Sa Regală Prințesa Charlotte de Wales — s-a născut la ora 08:43, pe 2 mai 2015, la Spitalul St Mary’s din Paddington.

Fiind nepoata regelui Regele Charles al III-lea, ea este a treia în linia de succesiune la tron. Are doi frați: Prințul George, în vârstă de 12 ani, și Prințul Louis, în vârstă de 8 ani.

Prințesa a fost văzută ultima dată în public la slujba anuală de Paște a familiei regale, desfășurată la Windsor, unde a zâmbit și a salutat mulțimea.