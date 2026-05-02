Solicitarea vine după ce președintele Donald Trump a declarat că va crește tarifele pentru autovehiculele importate din blocul comunitar, transmite Bloomberg.

'Acordul comercial SUA-UE trebuie respectat de ambele părți', a declarat Hildegard Muller, președintele Asociației Constructorilor Germani de Automobile (VDA), într-o declarație trimisă sâmbătă.

'Aceasta înseamnă, de asemenea, că UE trebuie să ratifice, în sfârșit, acordul convenit vara trecută', a adăugat Hildegard Muller.

Trump a declarat vineri, într-o postare pe rețelele de socializare, că majorează tarifele vamale pentru mașini și camioane din UE până la 25%, susținând că UE nu a respectat pe deplin un acord comercial negociat cu SUA. Tarifele nu se vor aplica automobilelor construite în fabrici din SUA, a spus Trump, adăugând că 'Este pe deplin înțeles și convenit că, dacă produc mașini și camioane în fabrici din SUA, NU vor exista TARIFE'.

'Costurile acestor tarife suplimentare ar fi enorme pentru industria auto germană și europeană, în vremuri deja foarte dificile, dar probabil ar avea și un impact asupra consumatorilor din SUA', a spus Muller. Noile tarife ar reprezenta, de asemenea, o 'presiune reînnoită și serioasă asupra relațiilor transatlantice', a spus președinta VDA.

Vineri, Trump și-a reiterat argumentul că UE 'nu respectă' acordul convenit cu SUA, fără a oferi mai multe detalii. Noile tarife i-ar obliga pe producătorii auto să 'își mute producția din fabrici mult mai rapid' în SUA, a spus liderul de la Casa Albă.

În replică, un purtător de cuvânt de la Comisia Europeană a declarat că UE își pune în aplicare angajamentele în conformitate cu practica legislativă standard și ține administrația americană pe deplin informată pe tot parcursul. Comisia Europeană va solicita clarificări din partea SUA și își va menține deschise opțiunile pentru a proteja interesele UE, a adăugat purtătorul de cuvânt.

Mai mulți importanți producători auto europeni au fabrici de asamblare în SUA, inclusiv Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG și BMW AG. De asemenea, grupul Stellantis NV are operațiuni semnificative în SUA, cu fabrici care produc SUV-urile Jeep, pickup-uri Ram, Dodge și alte modele.

Impactul tarifelor asupra producătorilor auto germani

Tarifele mai mari riscă să pună presiune suplimentară asupra producătorilor auto germani precum BMW și Mercedes-Benz. Deși aceste companii folosesc SUA ca centru major pentru producția și exportul de SUV-uri, ele importă în continuare alte modele, cum ar fi sedanurile BMW Seria 3 și Mercedes-Benz Clasa S.

Declarațiile lui Trump relansează o dispută comercială controversată cu un important bloc economic, într-un moment în care războiul din Iran și creșterea bruscă a prețurilor la energie pun noi presiuni asupra economiei globale.

Bernd Lange, care prezidează comisia pentru comerț din Parlamentul European, a declarat că comportamentul lui Trump este inacceptabil și că UE respectă acordul convenit. 'SUA au încălcat în mod repetat acordul', a declarat vineri Lange, referindu-se la tarifele americane la importurile de oțel și aluminiu.

'Această ultimă mișcare demonstrează cât de nesigură este partea americană', a spus Lange. Acesta a reiterat că Parlamentul European elaborează legislația pentru ratificarea acordului comercial cu SUA și speră să îl finalizeze în iunie.

În conformitate cu acordul lor comercial, UE a fost de acord să elimine taxele pe bunurile industriale americane în schimbul unui plafon tarifar de 15% la majoritatea produselor UE. Blocul comunitar a acceptat acordul în speranța că astfel va evita o ruptură totală a relațiilor comerciale.

Deși cele două părți au ajuns la un acord în iulie anul trecut, parlamentarii UE nu au ratificat încă pe deplin acordul, deoarece solicită modificări suplimentare.