„Am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un restaurant situat pe strada Neagoe Vodă. Incendiul se manifestă la nivelul acoperişului, cu posibilităţi de propagare la o clădire învecinată”, anunţă sâmbătă ISU Bucureşti - Ilfov.

Au fost evacuate 20 de persoane.

Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 5 mp la nivelul acoperişului, la tubulatura de evacuare a fumului, iar in acest moment este localizat.

Nu sunt persoane cu probleme medicale.

Au fost alertate 8 autospeciale de stingere, autospeciala pentru intervenţie la înălţime, 2 maşini SMURD şi Detaşamentul Special de Salvatori, însă după localizarea incendiului, vor fi retrase din dispozitiv 3 autospeciale de stingere şi Detaşamentul Special de Salvatori.