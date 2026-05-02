„Am fost solicitaţi să intervenim pentru stingerea unui incendiu, produs la un restaurant situat pe strada Neagoe Vodă. Incendiul se manifestă la nivelul acoperişului, cu posibilităţi de propagare la o clădire învecinată”, anunţă sâmbătă ISU Bucureşti - Ilfov.

Au fost evacuate 20 de persoane.

Incendiul s-a manifestat pe aproximativ 5 mp la nivelul acoperişului, la tubulatura de evacuare a fumului, iar in acest moment este localizat.

Nu sunt persoane cu probleme medicale. 

Citește și
Cât măsoară stratul de zăpadă la Bâlea Lac, la început de mai. Transfăgărășanul în zonă rămâne închis

Au fost alertate 8 autospeciale de stingere, autospeciala pentru intervenţie la înălţime, 2 maşini SMURD şi Detaşamentul Special de Salvatori, însă după localizarea incendiului, vor fi retrase din dispozitiv 3 autospeciale de stingere şi Detaşamentul Special de Salvatori.