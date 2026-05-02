Incendiul, care a cuprins aproximativ 20 de hectare de vegetație uscată și pășune împădurită, se manifestă în zona localității Ilova, din comuna Slatina-Timiș.

Focul a fost anunțat de vineri, când un echipaj din cadrul Detașamentului de Pompieri Caransebeș a intervenit pentru limitarea și stingerea focarelor. După lăsarea întunericului, pompierii s-au retras, iar sâmbătă dimineață au reluat intervenția.

La locul incendiului acționează peste 45 de pompieri militari din cadrul subunităților Caransebeș, Reșița și Oravița, intervenția desfășurându-se în condiții dificile din cauza terenului accidentat.

Pentru că în zonă nu pot ajunge autospecialele, pompierii folosesc suflante, vermorele, pliciuri și drujbe pentru stingerea focarelor. Câțiva localnici s-au alăturat voluntar forțelor de intervenție.

Sâmbătă după-amiază, un elicopter aparținând Inspectoratului General de Aviație al MAI, dotat cu sistem Bambi Bucket, a ajuns în zonă, a efectuat recunoașterea și a realizat primele aruncări de apă asupra focarelor.

Pompierii reamintesc cetățenilor că arderea vegetației uscate este interzisă și sancționată conform legislației în vigoare, iar autoritățile fac apel la responsabilitate și la respectarea măsurilor de prevenire, pentru a evita producerea unor astfel de situații care pot pune în pericol comunitățile și mediul înconjurător.